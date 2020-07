Mikkel Westenholz blev i december politianmeldt af byggefirmaet Dahl Wulf A/S i Rungsted for trusler, afpresning og injurier samt ønske om polititilhold, men nu har Nordsjællands Politi afvist at gøre noget videre ved sagen. Der er heller ikke grundlag for et tilhold. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Sag om byggesjusk: Politiet afviser anmeldelse af husejer

Omfattende sag om byggesjusk endte ved årsskiftet med en politianmeldelse fra byggefirmaet Dahl Wulf mod en tidligere kunde, men der er ikke noget strafbart at efterforske, lyder det fra politianklageren

09. juli 2020
Af Morten Timm

Husejer Mikkel Westenholz får hverken en politisag eller et polititilhold på halsen efter han i december blev anmeldt af det lokale byggefirma Dahl Wulf A/S for afpresning, trusler og udbredelse af usandheder og injurier om firmaet.

Anklagemyndigheden hos Nordsjællands Politi har afvist at foretage sig noget i sagen.

"Vi vurderer, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Derfor har vi besluttet ikke at indlede en efterforskning," skriver politiets anklager.

Derudover vil Nordsjællands Politi heller ikke imødekomme Dahl Wulf A/S' ønske et polititilhold til Mikkel Westenholz.

Var ventet En afgørelse, som den anmeldte husejer er godt tilfreds med, men egentlig også havde ventet.

"Det er rart at få bekræftet, at der ikke er noget i deres anmeldelse, og at den nu er fjernet. Det havde jeg og min advokat også regnet med, for vi har hele tiden ment, at vi ikke har gjort noget galt og bare fortalt fakta," siger Mikkel Westenholz, der er i en verserene civilretssag mod Dahl Wulf A/S.

Stævnet for 1,5 millioner Han mener, at politianmeldelsen af ham skal ses i en større sammenhæng, hvor Dahl Wulff A/S forsøgte at lægge pres på for at undgå, at han offentligt fortalte om de mange fejl og mangler på ejendommen.

I efteråret 2019 stævnede Mikkel Westenholz det lokale byggefirma for 1,5 millioner efter omfattende byggesjusk i den 205 m² store villa på Rudersdalsvej, som hans familie købte i 2017 for 8,3 millioner kroner - og som netop var blevet renoveret og udbygget af Dahl Wulf A/S.

Ugebladet skrev i januar om sagen, og husejerens kamp for at få dækket de mange skader på ejendommen. Flere rapporter fra Teknologisk Institut har påpeget byggesjusk og forkert udført håndværk i omkring 50 forhold. Blandt andet blev der konstateret forkert isolering i både kælder og stueetage, med skimmelsvamp til følge, og forkert konstruerede facader og tag.

Medhold i Domænenævn Tilgengæld fik Dahl Wulf A/S medhold i Domænenævnet over en klage af, at Mikkel Westenholz brugt hjemmeside-adressen dahl-wulf.dk til at omtale sin sag. Det må han ikke, da da det ligger for tæt på byggefirmaets eget site: dahlwulf.dk. Derimod må han gerne benytte sig af adressen dahlwulf-kritik.dk. Det har ikke været muligt for Ugebladet at få en kommentar fra administrerende direktør hos Dahl Wulf A/S, Nicolas Dahl Wulf.

