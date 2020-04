Selv om det er krisetider, så vil Glen Madsen (DF), th, ikke give flere magtbeføjelser til borgmester Morten Slotved og kommunens administration.

Sætter hælene i midt i krisen: Nu skal borgmesteren ikke have mere magt

Glen Madsen vil ikke være med til flere udvidede beføjelser til borgmester og administration under coronakrisen

Ugebladet Hørsholm - 17. april 2020 kl. 09:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidspunktet er det forkerte, og det er den helt forkerte vej at gå. Borgmesteren og administrationen skal under coronakrisen ikke længere have lov til at handle uden at inddrage kommunalbestyrelsen.

Et rungende nej Det er den korte udgave af begrundelsen for, hvorfor Dansk Folkepartis Glen Madsen på det seneste møde i Økonomiudvalget satte hælene i og gav "et rungende nej" til at give borgmester Morten Slotved (K) og administrationen udvidede beføjelser, der under coronakrisen åbner mulighed for at beslutte noget uden at spørge kommunalbestyrelsen først.

Ingen blankocheck "For det første er jeg principielt imod at skulle afgive magt, for det andet er tidspunktet forkert. Vi er et godt stykke henne i coronakrisen og kan ikke tages på sengen mere. Derfor vil jeg ikke udstede en blankocheck til borgmesteren," siger Glen Madsen til Ugebladet.

Han forstår heller ikke, at de udvidede magtbeføjelser skal formaliseres nu.

"Hvis endelig det skulle være, skulle det have været taget op for lang tid siden," tilføjer DF'eren.

Kortsluttet beslutingsgang Siden coronakrisen brød ud, har borgmester Morten Slotved og administrationen kunnet træffe hurtige beslutninger uden først at inddrage hele byrådet.

Det kan man gøre på baggrund af Epidemilovens bestemmelse om, at man i en kommune kan fravige "eksisterende forpligtelser", som det hedder.

FAKTA







De udvidede beføjelser betyder, at kommunens administration bemyndiges til



at suspendere tidsfrister, serviceniveauer, høringer mv. inden for de forskellige sagsområder

at kunne reagere hurtigt på opståede behov eller nye bekendtgørelser uden at være bundet af de ellers gældende frister og krav om fremsendelse til og tiltrædelse i kommunalbestyrelsen

at se bort fra almindelige sagsbehandlingsregler i forvaltningsloven, serviceloven og retssikkerhedsloven

at lægge "skærpelser af særlig indgribende karakter" op som borgmesterbeslutning, som kommunalbestyrelsen efterfølgende hurtigst muligt skal orienteres om.





Kilde: Sagsfremstilling fra Økonomiudvalget 15. april FAKTADe udvidede beføjelser betyder, at kommunens administration bemyndiges til Loven har ført til bekendtgørelser fra ministerierne på social-, beskæftigelses-, sundheds- og ældreområdet om - populært sagt - at kunne kortsluttede gængse demokratiske beslutningsgange.

Byråd spørges ikke Den er i Hørsholm blevet brugt til at beslutte et forbud mod besøg på plejecentrene, slukke for lyset på skatebanen og fodboldbanerne og eksempelvis at vente med helt at genåbne daginstitutioner og skoler til mandag 20. april i stedet for lige efter påske, som i en del andre kommuner.

Kommunalbestyrelsen bliver orienteret på ugentlige møder om den slags, men bliver ikke spurgt.

Enig og tryg Glen Madsen er enig i og tryg ved det, kommunen hidtil har foretaget sig, og har som sådan ikke noget at udsætte på de beslutninger, der er taget.

Skyder ved siden af Nu mener han imidlertid, at tiden er inde til mere inddragelse af de øvrige politikere i kommunalbestyrelsen, fordi krisen er kommet ind i en ny fase.

Borgmester Morten Slotved (K) mener, at Glen Madsen "skyder helt ved siden af" og mener, der skal være plads til at kunne reagere hurtigt.

"Vi har truffet beslutninger med noget kort varsel. Det skal vi kunne, når der kommer en lodret ordre fra en myndighed," siger han til Ugebladet.

En ny chance For Glen Madsen handler det også om en mulighed for Slotved og flertallet blandt konstitueringspartierne K, S og R at rette op på en dprlig samarbejdsstil.

"Det er ingen hemmelighed, at jeg er utilfreds med flertallets måde at opføre dig på. Her er chancen for mere samarbejde," mener Glen Madsen.