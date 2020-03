Rungsteds Mario Lucia i kamp for Rungsted mod Frederikshavn White Hawks tidligere i sæsonen. Nu er han taget hjem til USA igen sammen med klubbens to andre amerikanere. Foto: Thomas Sjørup (Ritzau/Scanpix)

Sæson godkendt: Rungsted slutter som nummer fire

Rungsted Seier Capital får ikke mulighed for at forsvare sit danske mesterskab. Til gengæld bliver der heller ingen ny dansk mester efter denne sæson.

Det er en kendsgerning, efter at Ligaforeningen har aflyst medaljeslutspillet, som skulle have været sat i gang i disse dage, på grund af coronavirussen.

"Jeg synes, det er en godkendt sæson. Vi ender i top fire, kom i Final Four efter 16 runder og nåede en finale, som vi desværre tabte. Det var vores målsætning for sæsonen, og den er opnået," siger direktør Thomas Friberg til Ugebladet.

"Det er jo svært ikke at bakke op. Det er trods alt kun sport," mener Rungsted-direktøren, der forudser at mange små virksomheder får det svært i coronakrisen. Også virksomheden Rungsted Seier Capital.

"Mange os kommer ind i en helt ny verden om én, to eller tre måneder. Vores forretning er for 90 procents vedkommende baseret på de virksomheder, vi samarbejder med, og resten er fra tilskuere og andet. Det er virksomheder af den slags der rammes hårdest af sådan en krise," siger Thomas Friberg.

"Tak for sæsonen, selvom den blev lidt kort og for den altid fantastiske support og de flotte tifoer. Næste sæson vender vi endnu stærkere tilbage!".

Midt i kaos ser Rungsted-direktøren også muligheder. Blandt andet, at krisen skaber mulighed for bedre spillere til de samme eller færre penge.

"Det lyder kynisk, men krisen rammer også ude i de ligaer, hvor vi kigger efter spillere. Krisen vil helt naturligt trykke lønninger, som gør, at vi kan vælge spillere fra en højere hylde," forudser Thomas Friberg, der også mener, at Rungsted Seier Capital i kraft af sidste års fantastiske sæson også er et sted, gode spillere vil bruge som springtbræt til at komme til større klubber.