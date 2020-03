Anton, Bo og Mette-Marie Lindhardt er klar til at tage imod drive-in kunder i perioden, hvor caféen i Trommen er lukket ned.

Sådan vil de redde en smadret højsæson

For caféer og restauranter slår restriktionerne i kølvandet på coronavirussen hårdt - og de slår her og nu.

Biblioteket er lukket, alle arrangementer i kulturhuset er aflyst - og Bøf & Bolle har selv valgt at følge statsministerens opfordring til at lukke caféen af hensyn til ældre borgere, som der er mange af i Hørsholm - og som ofte bruger kulturhusets café.

Bøf & Bolle holder dog muligheden åben for at levere mad ud af huset og tilbyder derfor fra i dag, fredag 13. marts, drive-in.

"Det betyder, at du ringer og bestiller din mad som du plejer. Når du ankommer for at afhente maden, skriver du en sms og oplyser din nummerplade, til det nummer der står på skiltet foran vores indgang i Trommen. Så leverer vi maden ud i bilen og der kan betales med mobile pay.

Du er naturligvis stadig velkommen til selv at komme ind og hente det," skriver Bøf & Bolle på sin Facebook-side.