Sådan tackler de coronakrisen: Vindueshopping, webshop og nul huller i ørerne

Blomsterbutik i Rungsted og juveler i Hørsholm fortæller om et forretningsliv i en krisetid

19. marts 2020

Når man på sådan en forårsdag sidder inden for, midt i Hørsholm, og arbejder, med vinduet åbent for at få lidt af forårsluften ind, går det op for én, hvor stille der er derude.

Du kan høre fuglene synge. Ja, du kan nærmest følge med i de ganske få samtaler, der er nede i gågaden. Hvor der normalt er lyd af travle handlende.

Mange holder sig hjemme, som de skal, eller er ude andre steder i det smukke vejr.

De er i hvert fald ikke i butikkerne.

Kreative tanker Det kan mærkes, og derfor tænkes der kreative tanker rundt omkring om, hvordan den krise, land og by er kastet ud i, bedst kan tackles.

I blomsterbutikken Flora Nordica på Bolbrovej i Rungsted kører løsningen i fire spor: Vindues-shopping, drive-in salg, en spritny webshop og økologiske forårsblomster.

"Vi har da tidligere tænkt på webshop, men ikke fået gjort noget ved det. Så det er da på en måde den her situation, der har givet os et los bag i," fortæller Charlotte Bagge.

Og hun tænker, at de løsninger, de finder på nu, også kan bruges, når det hele er overstået.

Butikken lukket Selv har Charlotte Bagge og Karina Pino valgt ikke at udfordre skæbnen. De har lukket deres butik. Arbejdsfordelingen er, at Charlotte arbejder hjemmefra - blandt andet med at få webshoppen op at køre - og Karina er i butikken for at gøre de varer klar, som kunderne nu bestiller på anden måde end ved at komme ind ad butiksdøren.

Bringer varer ud Vindueshopping går i al sin enkelthed ud på, at kunderne bestiller varer, der er udstillet og betaler via MobilePay. De kan så vælge at få dem bragt til døren, eller de kan selv hente dem i butikkens nye drive-in afdeling, som egentlig bare er en container med forskellige varer på hylderne. Lidt som et salgssted fra en gård på landet.

Her kan man stoppe op, tage en blomst eller noget andet med, og betale via MobilePay.

Det er gået fint de første dage, fortæller Charlotte Bagge.

Vil gerne støtte "Det er som om folk gerne vil støtte, hvis de kan," fortæller hun og fortsætter: "Og vi vil, når det hele er overstået, gerne kunne se os selv i øjene og kunne sige, at vi har bidraget med hvad vi kunne."

Erhvervskunderne er væk, fortæller hun, og den næste store risiko er, at de store cargoselskaber indstiller flyvningerne, så der ikke kommer blomster fra udlandet.

Derfor har hun også lavet en aftale med Brede Haveselskab om leverancer af økologiske forårsblomster som det fjerde led i overlevelsesstrategien.

Gør rent og spritter af Hos juveler Guldbrandsen i Hørsholm er butikken, som mange andre i bymidten, åben. Hverdagen er dog forandret, fortæller Maria Guldbrandsen.

"Vi gør rent, spritter af hele tiden og har sørget for, at medarbejdere, der kunne være i farezonen for coronasmitte, ikke er i butikken. Vi vil gerne holde åbent, men følger naturligvis situationen med frygt og rædsel. Og så er vi holdt op med at lave huller i ørerne på folk. Da kommer vi for tæt på," understreger Maria Guldbrandsen.

Gå nu ikke i sort Hun er også i gang med at få en webshop op at køre og opfordrer generelt folk til at handle lokalt og sørge for, at der er noget liv i de butikker, der er åbne.

"Og husk nu ikke et gå helt i sort," lyder Maria Guldbrandsens opfordring.

