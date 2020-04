Se billedserie Bud på en fremtid: En ny bydel i bymidten med boliger på begge sider af gågaden og et trekantet rådhus: Illustration: GA Arkitekter Foto: Illustration: GA Arkitekter

Sådan skal Hørsholm gøres lækker: Ny bydel i bymidten og et trekantet rådhus

Lokalt arkitektfirma har et bud på, hvordan Hørsholm kan vende en negative befolkningsudvikling

Ugebladet Hørsholm - 07. april 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i byrådet besluttede sig forleden for at byens rådhus i den gamle Kokkedal Skole Ådalsparkvej nu er historie.

Flertallet vil ikke tilbage til de skimmelsvampbefængte betonbygninger, når lejemålet på Slotsmarken udløber om tre år.

Mindst tre scenarier Det ridser mindst tre fremtidsscenarier op for et kommende rådhus: Man bliver på Slotsmarken, lejer sig ind i et nybyggeri i bymidten eller bygger noget nyt.

Sidstnævnte har det lokale arkitektfirma GA Arkitekter i Rungsted et bud på: De forestiller sig, at der bygges en helt ny bydel med boliger og et trekantet rådhus - Byens Hus, som de kalder det - på området på vestsiden af Hovedgaden, hvor der i dag er parkeringspladser - og som kommunen kan leje sig ind i.

Vil have tilflyttere Ikke nok med det: Susanne Andersen og Claus Gade, som står bag GA Arkitekter, har også gjort sig nogle klare forestillinger om, hvordan Hørsholm kan blive mere attraktiv for yngre tilflyttere: De vil ændre det, de kalder Hørsholms bagside til en tillokkende forside med boliger i en samlet ny bydel, der giver omkring 100 nye boliger midt i Hørsholm i et miks af ejer-, leje- og almene boliger.

Ikke specielt kønt Susanne Andersen og Claus Gade mener, at man finder byens bagside i området ved p-pladsen øst for gågaden ud mod Usserød Kongevej og Droningedammen.

"Det er noget af det første man ser, når man kører ind i Hørsholm. Det er ikke specielt kønt," er de to arkitekter enige om.

Søterrasser og byrum I stedet vil de bygge 'Søterrasserne', der består af boliger og nye fortove og et byrum med terrasse- og trappeagtig adgang ned til Dronningedammen.

På den anden side af gågaden - på vestsiden - vil de etablere 'Trommepladsen' med det trekantede rådhus, et halvt hundrede boliger samt parkeringskælder i to niveauer nedenunder det meste.



'Søterrasserne' hedder den front af boliger, der skal gøre Hørsholms bagside til forside. Illustration: GA Arkitekter



Indspark i debatten For Susanne Andersen og Claus Gade er forslaget til udvikling af bymidten et indspark i debatten. Dels om, hvor et kommende rådhus skal være, dels om, hvordan man kan give Hørsholm mere liv og få nye borgere til at flytte til byen.

"Vi tror ikke på, at det er nok for Hørsholm, at her er grønt og smukt. Og man samtidig kan se, at unge åbenbart hellere vil flytte til Rødovre," siger Susanne Andersen og peger på boliger for unge i bymidten som en del af løsningen - og at en del af disse boliger skal være almene.

"Vi vil heller ikke udfordre gågaden. Nærmest tværtimod," siger Claus Gade og henviser til, at flere boliger i bymidten også betyder mere liv og mere handel i byens butikker.



Susanne Andersen og Claus Gade udgør GA Arkitekter i Rungsted. Foto: Fred Jacobsen



GA Arkitekter har haft deres plan om Hørsholms nye bydel på tegnebrættet lige siden et borgermøde for et stykke tid siden, hvor borgere blev bedt om input.

Planen har ifølge Susanne Andersen og Claus Gade også været forelagt by- og erhvervsdirektør Ole Stilling, og arkitekterne har også haft møder med mulige investorer. Det er der dog indtil videre ikke kommet noget konkret ud af. Blandt andet fordi kommunen på det seneste ikke har haft fuld fokus på bymidtens udvikling. Det kommer dog snart, forsikrer Ole Stilling.

"Projektet har været udskudt på grund af vores økonomiske situation, men vi sætter snart arbejdet i gang i et samarbejde med handel og kultur," oplyser han og er enig med GA Arkitekter i, at fortætning i bymidten i den sammenhæng er et vigtigt tema.

