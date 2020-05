Sådan hjælper de hinanden på afstand

Sætningen cirkulerer igen og igen - og er på en måde et slogan for coronakrisen.

For eksempel i kvarteret Ved Åbredden i Hørsholm, som er et fællesskab på 24 boliger på en mindre lukket vej.

Her er der et godt fællesskab - og forleden fandt de ud af, at man da også kunne hjælpe hinanden med at klippe negle. På afstand, forstås.