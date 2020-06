Så meget spildevand udleder Usserød Renseanlæg i Øresund

I København og Gentofte skulle den voldsomme udledning ske over fem dage af hensyn til et Svanemølleholm-udbygningen i Nordhavn, men er nu blevet stoppet politisk af overborgmester Frank Jensen (S).

Den knap 3 ½ gange mindre udledning i Hørsholm - og fordelt over et helt år - skyldes alene overløb på grund af store mængder regn.

Der findes flere metoder for at reducere antallet af overløb fra renseanlægget via Usserød Å til Øresund.

Novafos og Hørsholm Kommune er i øjeblikket i gang med at se på, hvilke kloakeringsformer, der vil være hensigtsmæssigt for blandt andet at reducere fremtidige overløb. Resultatet af dette arbejde forventes at blive drøftet med politikerne i Hørsholm Kommune i løbet af efteråret.