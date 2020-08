Hørsholm får lov til at kompensere for tab på udligningsordningen via en skattestigning. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Så meget må skatten stige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så meget må skatten stige

I Hørsholm ser borgmesteren frem til at få grønt lys til en stigmig på 0,4 procent

Ugebladet Hørsholm - 27. august 2020 kl. 18:45 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er endnu ikke taget stilling til, om - og i givet fald, hvor meget - kommuneskatten i Hørsholm skal stige næste år. Der er dog ikke usandsynligt, at det sker.

"Jeg tror ikke vi kommer i hus uden en skattestigning, men intet er afgjort endnu," siger borgmester Morten Slotved (K) forud for de relle budgetforhandler i næste uge.

Hop uden straf Hørsholm, og andre kommuner, der mister penge på grund af udligningsreformen, har forud for budgetforhandlingerne sikret sig muligheden for at hæve kommuneskatten uden at blive 'straffet' for det af Social- og Indenrigsministeriet.

Ifølge ministeriets liste kan Hørsholm være sikker på at kunne lave et skattehop på 9 millioner, som svarer til en stigning på 0,12 procent (tommelfingerreglen er, at 0,1 procent svarer til 7,5 millioner kroner, red.).

Er til forhandling Ifølge Morten Slotved har Hørsholm desuden lagt billet ind på yderligere 20 millioner kroner i en anden pulje, så råderummet for en skattestigning når op på ca. 0,4 procent, som svarer til det tab, Hørsholm er blevet påført som følge af udligningsreformen, og som kommmunen kan få frihed til at komepnsere for over skatten.

Det betyder dog ikke, at borgerne i Hørsholm nu kan se frem til en skattestigning på 0,4 procent.

"Det er til forhandling. Det afhænger jo af, hvor stort et økonomisk råderum, vi kan skaffe uden en skattestigning," lyder det fra borgmesteren.

Han forklarer, at det ved en husstandsindkomst på en million kroner svarer til små 4000 kr. ekstra om året.

Rammebeløb puljes Officielt er Hørsholms tab i forbindelse med udligningsreformen gjort op til 33 millioner kroner. Byens borgmester mener dog, at det reelt er 53 millioner kroner, fordi der også er 'forvundet' penge, som kommunen fik i kompensation for flygtninges uddannelsesniveau og for ældreområdet. Ca. 26 millioner kroner, der forsvandt med reformen, men som Hørsholm Kommune havde budgetteret med.

Beløbene til de udligningsramte kommuner puljes. Hvis der er kommuner, der ikke bruger hele det berammede beløb til skattestigninger, kan andre, der stiger ud over rammen, søge herfra. Det er en ansøgningerunde, der kommer senere.

FAKTA

Disse 15 kommuner kan få lov til at sætte skatten op:

1. Aarhus: 67,9 millioner kroner.

2. Gentofte: 32,8 millioner kroner.

3. Rudersdal: 23,1 millioner kroner.

4. Roskilde: 18,6 millioner.

5. Horsens: 16,1 millioner kroner.

6. Helsingør: 14,3 millioner kroner.

7. Skanderborg: 12,4 millioner kroner.

8: Hillerød: 11,7 millioner kroner.

9. Greve: 11,3 millioner kroner.

10. Hørsholm: 9 millioner kroner.

11. Lejre: 6 millioner kroner.

12. Solrød: 5,4 millioner kroner.

13: Vallensbæk: 3,5 millioner kroner.

14. Lyngby-Taarbæk: 2,8 millioner kroner.

15. Fanø: 0,8 millioner kroner.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet.1. Aarhus: 67,9 millioner kroner.

relaterede artikler