Louise Zabel er klar til igen at stille op som kandidat for SF ved kommunalvalget i Hørsholm i november 2021. Foto: Peter Dahlerup

SF melder sig klar: Tredje gang skal være lykkens gang for Louise

Louise Zabel giver det et skud mere for at blive valgt til Hørsholm Kommunalbestyrelse og være med til præge politikken i Hørsholm

Ugebladet Hørsholm - 05. marts 2020 kl. 11:48 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været stille om SF i Hørsholm i et par år, men nu melder partiet sig atter på banen med nyheden om, at Louise Zabel genopstiller som SF-kandidat til kommunalvalget i Hørsholm i november 2021. Foreløbig som den eneste.

40-årige Louise Zabel kan så krydse fingre for, at tredje gang bliver lykkens gang. Ved valget i 2017 fik hun som spidskandidat et flot valg med næsten 400 stemmer, og i 2013 var hun sammen med daværende spidskandidat Lars Iversen blot 22 stemmer fra at fastholde mandatet i Hørsholm Kommunalbestyrelse.

"Hvis man vil noget med politik - og det vil jeg - så mener jeg også, at det er min pligt at stille op til valg, og jeg har på ingen måde tabt modet," siger Louise Zabel, der sammen med resten af SF i Fredensborg-Hørsholm gerne vil have flere kandidater med på opstillingslisten.

"Jeg håber på at blive valgt denne gang, og jeg håber, at vi kan vippe en af de tre siddende Socialdemokrater af pinden og trække regeringspartiet mere til venstre," tilføjer hun.

For meget uvenskab For der er brug for SF i Hørsholms kommunalpolitik, mener Louise Zabel.

"Som udgangspunkt bakker vi op om den siddende konstellation, men nogle gange bliver det lidt for konformt. Og det virker som om, der er meget uvenskab i kommunalbestyrelsen. Der vil vi gerne samarbejde mere henover midten og i en mere konstruktiv og kompromissøgende tone udfordre begge sider af kommunalbestyrelsen," siger SF- kandidaten til Ugebladet.

Børn og klima Politisk vil Louise Zabel arbejde for fortsat at sikre gode ressourcer til børn og unge, så Hørsholm kan tiltrække børnefamilier til kommunen. Ikke mindst på specialområdet har økonomien det svært, og mange børn befinder sig i en gråzone, hvor det er svært at finde ud af om de kan rummes i en almindelig skole eller er specialelev.

"Vi skal styrke, at skolerne kan få den hjælp, de har brug for, og lærerne kan være klædt på til at kunne tage imod sådanne elever. Desuden skal vi også konkretisere hjælpen til de børn, der har brug for det," oplyser Louise Zabel, der ydermere vil gå til valg på at holde kommunen i ørerne på natur- og klimaområdet.

Ved generalforsamling i SF Fredensborg-Hørsholm 1. marts blev der iøvrigt valgt ny lokalformand. Ulla Frøsig afløser her Hanne Berg (byrådsmedlem i Fredensborg).