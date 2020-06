SE VIDEO OG BILLEDER: Siddende bilfald på p-pladsen - og julen varer...tja, lige til juli

Se billedserie De her havde en fest under Mads Langer koncerten. Foto: Fred Jacobsen

Mads Langer leverede fredag aften en hyggelig og intens ønskekoncert på en parkeringsplads i Hørsholm - inklusive sit julehit

Ugebladet Hørsholm - 20. juni 2020 kl. 11:30 Af Fred Jacobsen

"Tja, det er jo specielle tider. Og julen varer jo lige som bekendt lige til...tja, juli. Måske skal jeg lave om på nogle vers undervejs."

Og så spillede han mindsandten julesangen 'I en stjerneregn af sne', som han skrev til TV2-juleserien 'Tvillingerne og Julemanden' 2013. Mads Langer, en af dansk popmusiks helt store. Der på en lun juniaften på en parkeringplads i Hørsholm.

Tæt dialog med publikum At Langer spillede sangen, som efterhånden hører til julens klassikere, var et resultat af drive-in koncerterne, en ny dimension, der er poppet op her i coronatiden.

Præsenterede ny sang Og gratisterne rundt om pladsen i vinduer, i klapstole, på sten, på varerampe og på tagterrasse bidrog til en helt igennem hyggelig og mindeværdig aften.

Ud over en perlerække af sine kendte hits præsenterede Mads Langer også sangen "Live in stereo", som i øvrigt blev udgivet på koncertdagen. Mads Langer afsluttede fredagens dobbelte drive-in koncert, som Sigurd Barret tidligere på dagen indledte med sin musikalske danmarkshistorie.

I Mads Langers fortolkning indebærer det en tæt dialog med dt publikum, der ikke som sædvanligt står tæt pakket og rytmisk svajende foran scenen, men har hver en fest - hver for sig, naturligvis - inde i bilerne.

Fra scenen kunne Mads Langer via Zoom tale direkte med børn og vokse i bilerne. Et element, han tog sig god tid til under den timelange både hyggelige, og på mange måder intense forestilling.

'I en stjerneregn af sne', julesangen, var lige præcis den sang, en 14-årige pige, Langer kom i snak med, ønskede at høre.

Hårdt ramt af corona Mads Langer er en af de mange kunstnere, der er hårdt ramt af coronakrisen: 50 aflyste koncerter er erstattet af ti drive-in koncerter, hvor den i Hørsholm fredag aften var den næstsidste i denne omgang.

"Jeg har mistet 90 procent af min omsætning," fortalte den 36-årige musiker til Ugebladet, lige før han efter bormester Morten Slotved sædvanligvis begejstrede velkomst, gik på scenen.

Den indledte han med at præcisere, at han meget gerne ville tale med sit publikum, som han også var i øjenhøjde med via skærmen på scenen. Og så kunne de ellers bare ønske en sang. Dog - som i tidens toneklang - med skarpe restriktioner: Det skulle være en af hans egne.

"Hvis I ønsker en af Christophers sange, så bliver det et nej - de er for nemme," lød det kærligt drilsk fra sangeren.

Biler og gratister Det blev en på mange måder lun aften, både vejrmæssigt, men også stemningsmæssigt med rigtig god stemning i bilerne med 'siddende bilfald' (bilhorn i brug, red.), men også almindeligt klappende og hujende bifald, som sagtens kunne høre og fornemmes på trods af de særlige omstændigheder.

Det trængte vi til "Dejligt, at der sker noget igen. Det trængte vi også til i byen," lød den hurtige evaluering fra borgmester Morten Slotved og Trommechef Peter Jønsson umiddelbart efter koncerten.

