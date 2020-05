SE BILLEDERNE: Velkommen tilbage med bobler, smil og tanker om fremtiden

Se billedserie Der var bobler til Monique Just fra Græsted hos Ken Bukrinsky og Mr. Gorm. Foto: Fred Jacobsen

Mr. Gorm og Ken Bukrinsky og de fleste andre butikker i Hørsholm Midtpunkt sagde i dag velkommen tilbage til kunderne

Ugebladet Hørsholm - 11. maj 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg fumler lidt med kassen. Den har ikke været afstemt siden 17. marts," siger Ken Bukrinsky, mens han slår en af dagens første handler i to måneder ind.

Han fumler med et smil, der går fra øre til øre, for genåbningen af Hørsholm Midtpunkt tidligere på dagen er en festdag for manden bag Mr. Gorm, en centrets herretøjsbutikker, der idag igen kunne slå dørene op. Hos Mr. Gorm blev kunderne hilst velkommen tilbage med et glas bobler.

Gode handler fra start "Det har været en stille og rolig åbning, men der har været nogle gode handler lige fra morgenstunden," tilføjer Ken Bukrinsky en god halve time inde i genåbningsdagen.

Ud over sig selv har han sin mangeåreige medarbejder Claus Reiche på arbejde. De tre øvrige medarbejdere følger i løbet af juni.

Hårdt mentalt "Jeg vil sige det kort: Det har ikke være sjovt," siger Claus Reiche om tiden siden nedlukningen, som heller ikke for Ken har været en frydefuld oplevelse.

"Mentalt har det været hårdt. Så jeg er lykkelig for at komme han i gang," siger han til Ugebladet, og hilser sideløbende på kendte kunder.

Dem er han glade for at se, og det er også dem, der har holdt ham oppe i den svære tid.

På strømpesokker "Altså jeg var ude at gå en dag, og så kommer der en løbende i strømpesokker og siger 'Ken, vi venter bare på at I åbner igen', og andre har spurgt, om der var noget, de kunne gøre. Det er disse tilråb og tilkendegivelser, der giver mig troen. Det sker nok ikke lige i morgen, men det skal nok gå," lyder det optimistisk fra Ken 'Mr. Gorm' Bukrinsky.

Alt er ordnet På første sal i Hørsholm Midtpunkts Sko- og nøgleservice har Robert Lund lige fundet et skohorn frem til en kunde og taget imod noiget af dagens første omsætning.

"Det er faktisk som at vende tilbage efter en meget lang ferie," fortæller Robert, der ikke mener, at han har haft mere end en uges ferie i de 28 år, han har haft sin butik i centret.

"Alle de ting derhjemme, der skulle ordnes, er ordnet," siger Robert Lund og forklarer, at han helt personligt ikke har haft det svært med den lange nedlukning.

"Det er selvfølgelig ikke behagelig for pengepungen, men der var jo ikke noget at gøre," siger han.

Der er to medarbejdere i virksomheden ud over Robert. De kommer tilbage i næste måned, fortæller han.

Støvet af og støvsuget Meta Frerksen i dametøjsbutikken Svend E har brugt de seneste mange uger på "at støve af, støvsuge og lagt mærker", men har ellers ligget stille.

"Jeg har ikke kunnet gøre noget," siger hun.

Derfor var glæden stor i dag. Ikke mindst over, at mange faste kunder kom forbi for at hilse på og sige 'godt at se jer igen'. Og købe noget.

Svært at indhente "Vi var kommet godt i gang med året, og jeg er tilfreds med besøget denne første dag. Vi er optimistiske og tror på det bedste. Men realitisk set når vi jo ikke at indhente det tabte," siger Meta Frerksen.

De er normalt tre i butikken, men her i begyndelsen har hun valgt at sende sig selv på arbejde, de andre følger så efter i juni.

Sikkerhed det vigtigste Ude i centret er markedschef Ulla Venndt glad for, at Hørsholm Midtpunkt endelig kunne åbne igen.

"Der er enkelte, der ikke kunne nå at blive klar, men det er de i morgen," siger hun, og noterer sig, at der ikke havde været nogen form for kø i forbindelse med åbningen og heller ikke ude for de enkelte butikker.

"Det er kundernes sikkerhed, der er det vigtigste for os nu, også for butikkerne," siger markedschefen.

