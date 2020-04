SE BILLEDERNE: Som at fejre første skoledag én gang til

Se billedserie Børnehaveleder Birgitte Mikkelsen tager imod Hanna - selvfølgelig med håndsprit. Foto: Fred Jacobsen

Der var smil, glædestårer og en masse gensynsglæde, da Rungsted Skole tidligere i dag sagde velkommen tilbage til ca. 250 af de mindste elever

Ugebladet Hørsholm - 20. april 2020 Af Fred Jacobsen

"Tænk at få lov til at fejre første skoledag endnu en gang," lød det begejstret fra Rungsted Skoles afdelingsleder Karen Lagermann.

Gang i farvekridtet Storsmilende bevægede hun sig sammen med skoleleder Ulla Wiese Christensen ind på skoleområdet igen efter en noget anderledes morgentjans.

For allerede fra morgenstunden havde Karen - med farvekridt - været i gang med at skrive både velkomsthilsener, tegne pile og skrive anvisninger på Østre Stationsvejs asfalt, så børnene og deres forældre kunne finde rundt i, hvor de skulle gå hen.

Tårer trillede "Det er så fantastisk. Jeg så tårer trille ned ad kinderne på forældre. Jeg tror, der er et kæmpe behov for at være sammen igen," supplerede Ulla Wiese Christensen - og strålede om kap med solen, der fra en skyfri himmel satte den fineste ramme for denne festlige morgen.

Afspærringstape Genåbningen for ca. 250 0.-5. klasse elever på Rungsted Skole strakte sig over en halv time fra kl. 7.50 til kl. 8.20, hvor de forskellige klassetrin havde fået besked på at møde forskudt.

Pilene og beskederne på vejen førte hver enkelt klasse til det område, der var dem tildelt. Tydeligt afmærket med rødt og hvidt afspærringstape.

Fin modtagelse "Jeg synes, der har været en fin modtagelse," bemærkede Jacob Schramm, der fulgte sønnen Erik i skole sammen med lillesøster Hanna og Camilla Kofoed Larsen.

"Det er en slags første skoledag, og jeg mener, det er den rigtige måde at gøre det på. Ja, og så letter det lidt for mig arbejdsmæssigt," tilføjede han.

Også Gry Tang, der fulgte Merle til 0.a og blev modtaget af Ulla Wiese Christensen, glæder sig til noget andet end hjemmeskole.

Det sociale er også sundhed "Jeg har tillid til Rungsted Skole, som er en rigtig god skole. Og sundhed er for mig at se også det sociale," sagde Gry Tang, mens Merle mest af alt glædede sig til vennerne igen og - det sagde hun faktisk - lektierne.

Ingen trappemylder Rungsted Skole er nærmest som skabt til et skoleliv, hvor det handler om at være sammen ved at holde afstand: Skolen er i ét plan, som betyder, at der ikke er trapper, som mange elever skal myldre op og ned af.

Man kan nu, hvor de store elever endnu ikke bliver lukket ind, give hver klasse sit eget klasseværelse med egen udgang til et afgrænset område.

Præcist sådan var børnene linet up: Nogle stående, mange siddende på hver sin taburet - med god afstand - ventende på enkelt vis at blive hentet af en lærer til først håndvask, dernæst at få anvist en plads.

Meget børnepasning En af de lærere, der stod klar ved indgangen til klasseværelset her til morgen, var Gülben Ukuva, der er klasselærer for 2.a's 22 elever, der er fordelt i to klasseværelser. Selv var hun meget glad for at komme i gang igen.

"Jeg bor alene på Frederiksberg, så set i det lys er jeg rigtig glad for at kunne arbejde igen," fortalte hun - og forventer en meget anderledes arbejdsdag.

"Min storesøster er lærer i Aarhus, hvor de gik i gang i sidste uge. Og hun fortæller, at der kommer til at være mere pasning end undervisning. Vi kører jo også efter retningslinjerne for nødundervisning," forklarede Gülben Ukuva.

En ny skole "Det er en slags ny skole. Hygiejnerutinerne kommer til at fylde meget i begyndelsen, så må vi efterhånden åbne op for mere undervisning," oplyste skoleleder Ulla Wiese Christensen, der konstaterede, at det kun er børn med alvorlige sygdomme, der ikke er mødt op.

En del bekymringer "Der har været bekymringer. Men der er ingen, der i øvrigt har holdet børnene hjemme på grund af det," fortalte hun.

Efterhånden blev eleverne enkeltvis taget imod af en lærer eller pædagog, sprittet hænderne af eller fik dem vasket - og forældrene kunne tage hjem igen.

"Normalt plejer jeg at aflevere ude ved vejen, så det her er anderledes," sagde Camilla Kofoed Larsen, der fulgte Hanna i 0. klasse - ifølge moren "en rigtig hjemmepige", der havde det rigtig fint med at være hjemme.

Savner de store "Vi har savnet det her. Det er normalt og alligevel ikke. Vi savner de store elever," lød det fra skoleleder Ulla Wiese Christensen.