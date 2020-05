SE BILLEDERNE: Jævnet med jorden: Nu kan Plantorama spire

Se billedserie I slutningen af marts indledtes nedrivningen af det tidligere Nordsjællands Mejeri på Ådalsvej 50 i Hørsholm for at gøre plads til Plantoramas nye plantecenter. Her fanget fra luften. Foto: Søren Dahlbergen

Coronakrisen har ikke stoppet Plantorama i at opføre 8.600 m² stort plantecenter i Hørsholm, der efter planen åbner 12. marts. Ny lokalplan på vej

Ugebladet Hørsholm - 13. maj 2020 kl. 07:45 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De store nedrivningsmaskiner har været i fuld sving på Ådalsvej 50 i Hørsholm, hvor de gamle erhvervsbygninger - herunder det tidligere Nordsjællands Mejeri - er blevet jævnet med jorden.

Det sker for at gøre plads til et funklende nyt og 8600 m² stort Plantorama plantecenter, der ifølge gartnervirksomhedens administrerende direktør, Peter Vang Christensen, skal stå klar til åbning 12. marts 2021.

"Vi går i jorden i løbet af tre uger, og bygningen skulle gerne lukkes inden jul," oplyser han til Ugebladet.

Corona-overvejelse Coronakrisen fik ellers den landsdækkende kæde til at stoppe op og overveje situationen for deres 13. plantecenter - men det blev også hurtigt besluttet at holde fast i planen og fortsætte.

"Det skal selvfølgelig vendes, når man står overfor en investering på 90 millioner kroner. Men når vi ser 20-30 år ud i fremtiden, så skal denne krise ikke stå i vejen for vores langsigtede udvikling," siger Peter Vang Christensen.

Da coronakrisen brød ud, ramte det Plantoroma med en 25 procent nedgang, men det er siden indhentet. Kædens nye tiltag med 'click og levering' har været en så stor succes, at der er investeret i 11 nye varebiler til udbringning.

FAKTA

Plantorama i Hørsholm:

8.600 m² med 220 parkeringspladser

70 medarbejdere, både faglært og ufaglært

Gartnervirksomheden producerer planter og har stor succes med forretningskonceptet "En oase af liv", hvor kunderne i plantecentrene får en anderledes oplevelse i selvskab med tusindvis af planter, dyreafdeling (akvariefisk og fugle) legeplads og plads til at få en kop kaffe og en sandwich

Administrerende direktør Peter Vang Christensen er sjette generation i det danske familieforetagende

Det er kædens 13. plantecenter i DK

Ny lokalplanproces Plantorama kan i denne uge forvente at modtage den endelige byggetilladelse til at opføre plantecenteret på Ådalsvej.

Byggeriet kommer dog til at køre sideløbende med en ny lokalplanproces, da den eksisterende lokalplan, som i sin tid blev lavet for Silvan, kun tillader en butik på max. 4.500 m².

Derfor skal Plantoroma reelt indrette to butikker for at opnå deres ønskede areal på 8.600 m², hvis der ikke politisk godkendes en ny lokalplan for arealet, som tillader større butiksareal.

Ifølge teamleder for Plan og Byg, Rune Munch Christensen, sættes lokalplanprocessen igang nu, og den ventes færdig til januar efter obligatorisk høring og eventuelle justeringer.