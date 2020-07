Send til din ven. X Artiklen: SE BILLEDERNE: Helikopter i luften, både i vandet: Så galt var det ikke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SE BILLEDERNE: Helikopter i luften, både i vandet: Så galt var det ikke

Den første melding lød, at to personer i formiddag var gået over bord i de høje bølger ud for Rungsted Havn

Ugebladet Hørsholm - 06. juli 2020 kl. 12:20 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var både helikopter i luften, politi på jorden pg båd i vandet, da meldingen tidligere i dag gik på, at to mænd var faldet over bord ud for Rungsted Havn.

Til alt held kunne den store redningsaktion afblæses igen. For det viste sig, at ingen var kommet noget til.

Og de to mænd, man frygtede var faldet i vandet, stod i god behold på havnen og kunne selv fortælle deres historie til politiet.

Klokken 9.56 lød meldingen ellers på, at to personer muligvis var gået over bord i de høje bølger. Derfor blev der sat alt ind for at redde de to.

De viste sig at være en 27-årig mand fra Kokkedal og en 30-årig mand fra Hørsholm. De var taget ud i en jolle i det hårde vejr, men nåede ifølge Nordsjællands Politi selv sikkert i land igen.

