SE BILLEDERNE: Den usynlige fjende kan være svær at bekæmpe

Hørsholms flagdag i reduceret form hyldede i dag Danmarks udsendte med mindehøjtidelighed, taler og komsammen over en brunch

Ugebladet Hørsholm - 05. september 2020 kl. 12:24 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række kommuner har på grund af coronakrisen valgt at reducere eller helt at aflyse flagdagen 5. september, som er den officielle flagdag for Danmarks udsendte.

I Hørsholm fandt den sted, omend i reduceret form.

Et halvt hundrede personer deltog i en markering af dagen, som Hørsholm Kommune i år satte i værk for tredje gang i træk.

Uden erhvervsliv "Vi valgte at gennemføre, men i modsætning til sidste år har vi, for at holde antallet af deltagere nede, ikke inviteret erhvervslivet med deres stande," fortæller kommunens erhvervskonsulent Lotte Cooper, der koordinerer arrangementet.

Og COVID-19 spillede også en rolle i borgmester Morten Slotveds tale til deltagerne.

Et skridt bagefter "Vi har kæmpet med en usynlig fjende, som kan være svær at bekæmpe. Der er ingen koordinater, ingen efterretninger, og du ved ikke, hvor den bevæger sig hen. Vi føler os altid et skridt bagefter," sagde borgmesteren, der ser flagdagen som en tak til alle, der "går et ekstra skridt for at vi kan få lov til at leve i et demokrati."

For de udsendte, som den nationale flagdag hylder, veteranerne, er den usynlige fjende mangel på anerkendelse og omsorg.

"Så dagen i dag er speciel. Vi hylder jer, som har kæmpet mod en synlig og måske usynlig fjende. Og vi skal hjælpe jer mod de synlige og usynlige fjender, og I fortjener vores dybeste respekt," lød det fra Morten Slotved.

Svært at slippe Jeannette Serritzlev, cand.mag., Master i Militære Studier og selv udsendt til både Afghanistan og Irak kredse i sin bevægende tale om veteranbegrebet om det at komme hjem.

"Det er svært at komme hjem. Det er en belastning at være udsendt, selv om det ikke har været på en hård mission. Pludselig er der noget, du ikke er en del af længere. Det er svært at slippe," fortalte hun og berettede om, at den psykolog, som hun selv fik stillet til rådighed efter hjemkomsten, beskrev det til en sorgproces.

Missionen bliver et minde "Du kommer hjem og savner noget, alle andre jubler," sagde hun - og fortsatte:

"Man skal vænne sig til, at missionen bliver et minde. At folk simelt hen ikke interesserer sig for det. Mange har været på missioner, som ingen kender til. Og selv husker man det hele. Derfor betyder veteranklubberne noget. Der har vi et fælles sprog. Vi var der, de andre var der ikke. Og flagdagen betyder, at vi kan mindes og ære og ranke ryggen, både vi selv og vores pårørende. Der er nemlig noget at kæmpe for. Det kan vi være stolte af," lød det fra Jeanette Serritzlev.

Blomster ved mindesten Flagdagen blev indledt med, at en del af deltagerne mødtes ved kapellet på Hørsholm Kirkegård, hvorefter der var fælles march til Mindepladsen, som mindes de faldne fra De Slesvigske Krige 1848-51 og slaget ved Dybbøl i 1864.

Borgmester Morten Slotved nedlagde en krans, og derefter fortsatte flagdagen i rådhusets kantine på Slotsmarken.

Store planer Jeanet Sofer, mentor og beskæftigelsesrådgiver i Veterancentret, oplyste, at mange kommuner faktisk havde planer om store flagdagsarrangementer i år, men at flere valgte at aflyse eller gøre noget for at reducere antallet af deltagere.

Eksempelvis har man på Bornholm begrænset antallet af udsendte inden for de seneste 12 måneder, og København aflyste helt.

Fokus på familier og børn Flagdagen giver ifølge Jeanet Sofer anledning til at se på områder, hvor landets veteranpolitik kan forbedres. Blandt andet ved et fokusere på familier og børn, som er det af punkterne i en evaluering af indsatsen.

"Man har eksempelvis i Varde, som er en garnisonsby, udviklet et lortspil om veteraner til børn, så de ad den vej kan forstå problemstillinger, deres udsendte forældre er udsat for," fortalte Jeanet Sofer.

Det er et område, kommunens koordinator Lotte Cooper også brænder for.

"Jeg kunne godt tænke mig i højeregrad at involvere børn og familier i kommende flagdage," fortalte hun til Ugebladet.

