SE BILLEDERNE: De frivillige har savnet samværet

Syv ugers nedlukning af landets største Røde Kors butik i Hørsholm betyder 1,5 millioner kr. mindre i hjælp

Ugebladet Hørsholm - 03. maj 2020

Efter syv uger med lukkede coronadøre åbnede Røde Kors butikken på Usserød Kongevej i Hørsholm fredag 1. maj igen dørene for både kunder og frivillige.

At perioden har skabt et savn i begge grupper, blev tydeligt denne fredag formiddag. For selv om der ikke på forhånd var gjort så meget stads ud af at annoncere genåbningen, var der kø, da dørene blev åbnet kl. 10.

Ville undgå trængsel "Vi havde helt bevidst ikke sagt så meget om det på forhånd, for ikke at skabe unødig trængsel. Men der stod en del mennesker og ville gerne ind," fortæller Leif B. Johansen, leder af Røde Kors Hørsholm Genbrug, til Ugebladet.

Og der var også en del kunder og frivillige i den store butik, da Røde Kors' generalsekretær Anders Ladekarl senere på dagen kom forbi for at markere den glædelige begivenhed.

Pres fra frivillige "Vi har været kede af at skulle lukke ned, men vi skal passe på frivillige og kunder," sagde Ladekarl og understregede, at butikkerne ikke bare er en forretning, men også et fællesskab, de mange frivillige nødigt vil undvære.

Han kunne derfor berette om et vist pres fra de frivilliges side om snart at få genåbnet butikkerne. For at hjælpe, selvfølgelig, men også bare for at være sammen.

Torsdagsholdets ture Sådan har det ifølge Leif B. Johansen også været lokalt.

"Tag nu torsdagsholdet. I stedet for at mødes her, samledes de alligevel og gik ture i Arboretet for at holde kontakten. Jeg har så også selv sørget for at bevare kontakten med vores frivillige undervejs."

Halvdelen får lov Røde Kors butikken i Hørsholm er den af 240 butikker i landet med den største omsætning, og nedlukningen har haft sin pris: Ca. 15 procent af det årlige resultat på ca. ti millioner kroner er væk.

Generelt har coronavirussen været dyr: For alle Røde Kors' butikker i landet har den ifølge Anders Ladekarl kostet ca. 1,5 millioner kroner om ugen.

I Hørsholm er der knyttet 230 frivillige til butikken - og med åbningen får omkring halvdelen af dem lov til at komme tilbage.

"En del af vores frivillige er jo i den særlige risikogruppe, så de må vente," lyder det fra Leif B. Johansen.

Lukkede frivilligt Lukningen af butikkerne skete frivilligt og har været beslutninger, den enkelte butik måtte tage.

Allerede 13. marts valgte Hørsholm at lukke - og samme dag anbefalede Røde Kors at gøre det samme. Og det råd har butikkerne fulgt.

Fredag åbnede havdelen af landets 240 Røde Kors butikker igen dørene.

Butikkerne indbringer årligt ca. 73 millioner kroner, der går til hjælp i ind- og udland.