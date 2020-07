SE BILLEDERNE: De dansede i coronaens skygge

På trods af corona-pandemien lykkedes det alligevel at afholde en dansecamp for 19 piger i alderen 8-11 år på Hørsholm Lilleskole.

Her havde CPH Dans tilrettelagt et program, hvor pigerne hver dag fra kl. 9-14 fik mulighed for at snuse til en række koregrafier indenfor så forskelllige stilarter som hip-hop- og moderne dans samt, girlie og ballet.