SE BILLEDERNE: Da en rigtig træls dag blev en dag de aldrig glemmer

For da restauranten lukkede ned sammen med resten af Danmark, stak fødselaren og sønnerne, Klaus, Peter og Niels hovederne sammen for at finde ud af, hvordan dagen alligevel kunne blive til en fest. Efter at have lovet restauratøren, at de vender tilbage på Knuds 100 års dag.