SE BILLEDERNE: Blixen Museet lancerede nyt børnetilbud med fastelavnsfest

Rungstedlund åbnede for første gang dørene for tøndeslagning og fastelavnsbollepyntning

Med tøndeslagning og fastelavnsbollepynt markerede Karen Blixen Museet i Rungsted i dag fastelavn og indviede samtidig et nyt tilbud for børn.

Efter tøndeslagning var børnene så inviteret til at pynte deres egen fastelavnsbolle under kyndig vejledning af Mia Emilie Persson fra Hørsholm, der nåede til finalen i sidste års udgave af Den Store Bagedyst.

Fastelavnsfejringen var lagt sammen med lanceringen af en ny lydvandring for børn, der skal præsentere Karen Blixen i børnehøjde.

"Hvem er Karen Blixen, og hvorfor er hendes hjem blevet til et museum? Hvordan var det at være barn dengang Karen Blixen voksede op? Hvad har inspireret hendes egne fortællinger?" er nogle af spørgsmålene, børn kan få svar på under cvandringen.