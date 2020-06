SE BILLEDER OG VIDEO: Kringle, koldskål, kaffe og en cyklende cellist får Hørsholm-virksomheds medarbejdere op på cyklen

Dagens anledning for dette setup i den tidligere junisol var at varme op til kampagnen Vi Cykler På Arbejde, som Dansk Cyklistforbund står bag, og som virksomheder kan deltage i. Vi Cykler På Arbejde plejer at køre i maj måned, hvor virksomheders medarbejdere internt og med hinanden konkurrerer om, hvem der cykler flest kilometer til og fra arbejde. Nu har coronakrisen udsat den til september med noget opvarmning sidst i maj og hele juni.

Hovedsponsor for kampagne

Gubra vil gerne motivere sine medarbejdere til at cykle og er derfor hovedsponsor for Vi Cykler På Arbejde både i år og i 2021.

Derud over tilbyder virksomheden alle sine medarbejdere en elcykel gennem en firmaleasingaftale, der gør, at de kan få en kostbar elcykel til en god pris.

"Vi har lige lavet en aftale med at firma om at levere cyklerne, og der er rift om dem. Vi vil gerne have folk ud af deres biler, også for miljøets skyld," siger Jacob Jelsing.