SE BILLEDER OG VIDEO: De svedte bravt til Knud, Svend og Valdemar

Musikken kunne man høre på pladsen, hvilket da også fik et par ældre damer, der til fods krydsede pladsen, til at stoppe op og nyde tonerne. Men endnu bedre var det inde i bilerne, hvor koncertgængerne lyttede med på en særlig radiofrekvens og kunne være med over videokonferencesystemet Zoom, som er blevet noget af et hit i disse coronatider. "Lyden er udmærket," lød det fra flere koncertbilister, Ugebladet talte med.

Civil ulydighed

Det var vanskeligt at holde en udholdelig temperatur inde i bilerne i den sene eftermiddagssol, der nådesløst bagte ned over bilerne.

Der var nemlig restriktioner på: Kun venstre siderude måtte rulles ned - og der måtte ikke tændes for bilen, hvis den havde et klimanlæg, der kunne køle folk ned.

Med en eller flere voksne og et par eller tre børn inde i sådan et drivhus måtte man derfor tyde til civil ulydighed for ikke at smelte helt ved at åbne et ekstra vindue, et soltag, en dør - eller lige tænde motoren og kæle lidt ned.