Borgmester Morten Slotved (K) er rystet over det, han indtil videre har fået at vide om udligningsreformen.

Rystet borgmester: Regeringen og Venstre plyndrer os

Ifølge Slotveds regnstykke kommer reformen til at koste Hørsholm 59 millioner kroner: 33 millioner kroner, som reformen i sig selv koster kommunen, og dertil 26 millioner kroner, som kommunen i 2019 og 2020 har fået i kompensation, men som nu - ifølge de foreløbige oplysninger om aftalens indehold - bliver sløjfet. Og betyder, at der - oven i de 33 millioner, udligningen koster ekstra - kommer til at mangle 26 millioner kroner, når partierne skal snakke budget 2021 og frem.

"Det er helt vanvittigt," tilføjer Hørsholms borgmester.

"Med det her jager de LO-familierne ud af byen. Det vil blive endnu vanskeligere for almindelige mennesker at bo her i kommunen," forudser han.