Rykkede ud til ballade på tankstation: 22-årig anholdt for narkokørsel

Nordsjællands Politi anholdt natten til fredag en 22-årig mand fra Kokkedal for narkokørsel

En 22-årig mand fra Kokkedal blev natten til fredag anholdt og sigtet for spiritus- og narkokørsel.

Anholdelsen kom efter Nordsjællands Politi fredag kl. 01.27 modtog en anmeldelse om uro på F24-tanken på Højengen i Kokkedal.Her oplyste anmelderen, at en gruppe på seks-syv personer opførte sig støjende og utryghedsskabende, ligesom de forsøgte at antænde nogle cykler med benzin fra en af standerne.