Rygestop: Kommune må ikke betale for medarbejdernes tyggegummi

Rygeafvænningsprodukter er forbeholdt storrygere, socialt udsatte, psykisk sårbare, kronisk syge, personer med kort eller ingen uddannelse eller gravide

Ugebladet Hørsholm - 13. maj 2020 kl. 16:10 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Kommune skulle efter planen være en røgfri arbejdsplads pr. 1. august. Så kom COVID-19 på tværs, så nu hedder den 1. november i stedet for.

Virussygdommen - ikke mindst bestræbelserne for at forhindre smittespredning - har betydet, at rygende medarbejdere ikke har kunnet komme på de rygestopkurser, som skulle være med til at understøtte målet om at blive en røgfri arbejdsplads.

Derfor har Økonomiudvalget i dag besluttet at udskyde starten på medarbejdernes nye røgfri tilværelse.

Må til lommerne Og hvis medarbejderne får brug for nikotintyggegummi eller andre afvænningsprodukter for at komme rygetrangen til livs, må de selv til lommerne.

Kommunen har nemlig fået forbud mod at udlevere gratis tyggegummi til medarbejderne.

De er for almindelige "Almindelige medarbejdere er ikke en gruppe, der kan få udleveret et gratis lægemiddel," forklarer kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon.

FAKTA

Lægemiddellovens § 67, stk. 1 lyder: "Til offentligheden må der ikke vederlagsfrit udleveres lægemidler. Lægemiddelstyrelsen kan dog give tilladelse til vederlagsfri udlevering af lægemidler til offentligheden, hvis udleveringen ikke sker i reklameøjemed." Lægemiddellovens § 67, stk. 1 lyder: "Til offentligheden må der ikke vederlagsfrit udleveres lægemidler. Lægemiddelstyrelsen kan dog give tilladelse til vederlagsfri udlevering af lægemidler til offentligheden, hvis udleveringen ikke sker i reklameøjemed." Forholdet er reguleret i Lægemiddellovens § 67, stk.1, som der ifølge Lægemiddelstyrelsen kun kan dispenseres fra for storrygere, socialt udsatte, psykisk sårbare, kronisk syge, personer med kort eller ingen uddannelse eller er gravide.

Fint formål, men... Og Lægemiddelstyrelsen har også meddelt kommunen, at der ikke er noget, der "nødvendiggør, at I som kommune afholder udgifterne til rygeafvænningsprodukter for jeres medarbejdere. Dette er til trods for, at ansøgningen indeholder et anerkendelsesværdigt formål."

Sparer op til 75.000 Planen var ellers, at kommunen ville indkøbe det tyggegummi, der skulle til for at få medarbejderne til at kvitte smøgerne. Det betyder, at de 25.000 til 75.000 kroner, der skulle købes tyggegummi for, bliver i kommunens kasse.

Rygestopkurserne er i øvigt gratis for kommunens medarbejdere, men kommer til at foregå uden for arbejdstiden.

