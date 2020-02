Rungsted private Realskole: En 100-årig der har det godt

Se billedserie Rungsted private Realskole fylder mandag 100 år.

Rungsteds store private skole opstod efter statslig indblanding for 100 år siden

Ugebladet Hørsholm - 27. februar 2020 kl. 10:11 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag 2. marts er det 100 år siden, at rektor Skovgaard-Petersen på Rungsted Kostskole holdt møde med skolens forældre for at fortælle dem, at underskolen (1.-5. klasser) ikke længere kunne være del af skolen, fordi gymnasiedelen (6. klasse og opad) sammen med fire andre gymnasieskoler var blevet overtaget af staten.

"Hvis ikke Underskolen fra 1. April d. A. derfor skal ophøre at eksistere, maa der skabes en anden og fuldt betryggende Basis for den videre frem efter," lød det ildevarslende i et brev til skolens forældre, i hvilket de blev opfordret til "at komme til Stede ved et Møde, som afholdes på skolen Tirsdag d. 2. Marts Kl. 6, for at drøfte Underskolens ændrede Stilling..."

Reelt var det Rungsted private Realskole (RpR) der denne dag blev født. Og det er mandag 2. marts, byens store privatskole kan se tilbage på 100 år.

Det er en begivenhed, der vil blive fejret på behørig vis på skolen på Vallerød Banevej.

"Og det er en 100-årig, der har det godt," forsikrer skolens leder i 2020, Lotte Ostenfeld, om RpR, der med 650 elever og i alt 92 ansatte er en af de store af slagsen. Og ikke mindst lokalt forankret, fordi ni ud af ti elever kommer fra Rungsted og Hørsholm.

Jubilæumsbog En af hendes forgængere, Allan Henriques, der ledte skolen fra 1998 til 2013, har haft en afgørende finger med i spillet for at fortælle RpR's historie i en jubilæumsbog.

Ikke som én lang historisk beretning, men som en række forskellige historier med forskellige bidragsydere, der tegner et nuanceret billede af den nuancerede historie, skolen har.

Nazistisk ideologi Et af manger eksempler er fra tiden under besættelsen. Et forældrepar ønskede "den nazistiske ideologi" indarbejdet i religionsundervisningen.



Lotte Ostenfeld er den nuværende skoleleder på RpR - Allan Henriques var leder fra 1998 til 2013. Foto: Fred Jacobsen



"Det reagerede lærerne voldsomt på. Men det var nok nødvendigt at gå varsomt frem i afvisningen. Tyskernes hovedindkvartering i området lå ikke mange kilometer væk, idet Rungsted Badehotel var tysk kaserne under størstedelen af besættelsen," kan man blandt andet læse i Allan Henriques fortælling.

Vækst efter krigen Allerede før krigen nød skolen godt af den vækst, Rungsted og Hørsholm i øvrigt oplevede i kraft af Kystbanen og Rungsted Kyst Station.

Og efter en vanskelig periode efter krigen, som kommunen var med til at hjælpe skolen ud af, oplevede skolen - nu som Rungsted Privatskole - en opblomstring, og den voksede fra en lille skole til den store privatskole, den er i dag.



Rungsted Privatskole - nu Fritidshuset - 1937.



100 år på RpR Sådan fejrer Rungsted private Realskole sin 100 års fødselsdagen:

8.30: Fællessang, lærerbandet, præsentation af tidskapslen

9.15: Børnene planter et kastanjetræ i Kunsthaven

10.15: Trylleri for alle i Ny Hal

10.45: Fødselsdagsmarkedet åbner

12.30: Fælles afslutning med sang

Tør sige elite "Vi vil meget gerne være et tilvalg," forklarer Lotte Ostenfeld om RpR's status blandt kommunens skoler. Tilvalg forstået som de værdier, forældrene vælger skolen efter.

"Det er en stærk faglighed og en masse fællesskaber. Vi tør godt sige elite, være dygtig og stå frem med det," siger skolelederen.

Tilvalget opleves oftest, når forældre henvender sig til RpR, fordi der er et eller andet i folkeskolen, hvor barnet går nu, der mangler.

"Jeg hører ofte forældre sige, at de ikke fik det de forventede. De forventer bare noget andet og mere her," lyder det fra Lotte Ostenfeld.

Voksende elevtal Rungsted private Realskole har i sin nyere fortid - i lighed med skolerne i øvrigt - 'bokset' lidt med faldende elevtal og et større underskud.

Begge dele er i jubilæumsåret - ifølge Lotte Ostenfeld - på vej til at være historie: Økonomien er i bedring og elevtallet er på vej op.