Artiklen: Rund klovne-fødselsdag: Cirkuslegenden der ikke er til at stoppe

Rund klovne-fødselsdag: Cirkuslegenden der ikke er til at stoppe

Hæderkronede Benny Schumann, Rungsted, fylder 75 år på lørdag. Han debuterede som 5-årig og er still going strong

Benny Schumann er født i 1945 i Gøteborg. Ved dåben fik han navnet Carmelo José Bienvenido Schumann. Det spanskklingende navn skyldes, at hans mor Paulina var spansk, datter af den verdensberømte klovn Charlie Rivel. Til dagligt er han aldrig blevet kaldt andet end Benny eller Benni.

Sin debut fik han i 1950 og fra 1951 var han hvert år med i matinéforestillinger i Cirkus Schumann med forskellige numre, bl.a. som 9-årig cowboy stående på to ponyer i fuld galop og som klovn i håndstand på sin morfars arm.

Som Paulina og Albert Schumanns ældste søn lå det i kortene, at han på sigt skulle være med i ledelsen af Cirkus Schumann. Men efter sæson 1967 forlod han familiens cirkus. Det stoppede i øvrigt to år senere, da familien Schumann ikke kunne enes med Cirkusbygningens daværende ejer, Stormagasinet Anva, om lejens størrelse, og Anva derfor i stedet lejede bygningen ud til Cirkus Benneweis.

Fra 1967 og 10 år frem turnerede Benny Schumann under kunstnernavnet Ric Benny med et tallerkenjonglørnummer i Europa, USA, Canada og Afrika.

Bennys far Albert Schumann var ikke involveret i Max' cirkus, som lukkede med udgangen af sæson 1982.

I 1980 begyndte Benny Schumann og hans hustru Marianne at optræde i Danmark med artist- og klovneforestillingen Cirkus Klovn.

I 1984 havde Benny premiere på sit one-man show "Hej Clown!", hvor han optræder som jonglør, bugtaler, linedanser, tryllekunstner og klovn med gags og musik, han selv har skabt. I 1993 udvidede Benny Schumann programmet til også at omfatte gæsteartister.

Ud over at optræde med sit one-man show blev Benny Schumann i 1996 kunstnerisk leder af Den Internationale klovnefestival, som i årene 1996 til 2006 blev afholdt hvert år i august på Dyrehavsbakken. I 2005 modtog han Bakkens Oscar.

Fra 2008 til 2012 bød Bakken i stedet for en festival med internationale klovne, præsenteret af Benny Schumann.

I 2010 blev han udnævnt til æresmedlem af Dansk Artistforbund som anerkendelse af hans store karriere som artist og createur og for hans faglige engagement i en årrække i forbundets bestyrelse.

Selv om Benny Schumann siden engang i 1980'erne mest har været kendt for sine børnevenlige forestillinger, fik han i sæson 2017/2018 et gevaldigt comeback som "voksenunderholder" hos Wallmans i Cirkusbygningen med det tallerkenjonglørnummer, han 50 år tidligere have haft sin debut med i samme bygningen.