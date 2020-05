RpR's ældste rykker til Rungstedgaard

"Vi har indgået en rigtig god aftale med Rungstedgaard om, at vi kan benytte deres lokaler. Det frigør lidt ekstra plads på skolen," oplyser skoleleder Lotte Ostenfeld i et forældrebrev, hvor hun retter en stor tak til Rungstedgaard.

Der vil være plads til alle på RpR. Dog vil 8. og 9. klassernes årsprøver de de kommende to uger delvist finde sted uden for skolen.

En af opgaverne, der skal løses kort efter genåbningen, er at finde ud af, hvordan der kan holdes en ordentlig afslutning for 9. klasse eleverne.

Et klasselokale til alle

På RpR viser opmåling af klasselokalerne i øvrigt, at 1-metersreglen i de fleste lokaler kan overholdes.

Det bliver således muligt at undervise en hel klasse for klasserne Mini og op til 7. årgang. Enkelte klasser får dog et større lokale for at opfylde kravene.