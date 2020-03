Røde Kors nyvalgte bestyrelse, siddende fra venstre Jonna Farbmacher, Jørgen Jørgensen (formand) og Rachel Moldovsky. Stående fra venstre Michael Rolf Jacobsen (kasserer), Lise Frimodt og Jerry Ritz (kommunikationsansvarlig). Næstformand Jessica Malmquist var forhindret i at deltage og er derfor ikke med på billedet. Foto: John Frese

Røde Kors-jubel: Voksende overskud og genvalg til bestyrelse

Efter formand Jørgen Jørgensens beretning kunne kasserer Michael Rolf Jacobsen fremlægge regnskabet for 2019, som viste et overskud af afdelingens aktiviteter på 7 millioner kroner, hvilket er 20 procent større i forhold til 2018.

Et resultat som ifølge formand Jørgen Jørgensen skyldes den store indsats fra de over 350 frivillige.

"Uden det store engagement fra de mange frivillige i afdelingen som bruger rigtig mange timer i Røde Kors, havde det ikke været muligt at bidrage økonomisk i stor skala til nødhjælp for de svageste herhjemme og i katastrofeområder ude i verden. Vi skylder dem stor tak for indsatsen".