Røde Kors: Det bugner med genbrug

Røde Kors butikken i Hørsholm cementerer sin status som landets største

Ugebladet Hørsholm - 18. januar 2020

Det er ingen hemmelighed, at Røde Kors butikken i Hørsholm med afstand er den største butik i landet.

Og udviklingen synes at fortsætte, fortæller aktivitetsleder for genbrug i Hørsholm, Leif B. Johansen til Ugebladet.

"Vi bor et sted, hvor der er mange penge, og det betyder også overskudsvarer i høj kvalitet og store mængder," siger aktivitetslederen, der kan se tilbage på et travlt år, hvor de 230 frivillige, der er tilknyttet denne afdeling, har leveret 60.493 frivillige timer. Det svarer til 38 fastansattes arbejde.

"Nogle er her 30 timer om ugen," fortæller Leif B. Johansen, der selv er frivillig mere eller mindre på fuld tid.

Overskud til andre Der bliver faktisk indleveret så meget genbrug til Hørsholm-butikken, at det også er muligt at sende genbrugsvarer videre til andre butikker i landet, som for eksempel til Rørvig, som har fået 47 kasser med glas og porcelæn og kasser med legetøj, musik/film, sofa seng og billeder - og i Frederiksværk har de fået suppleret med en del møbler.

Og så går det hele jo ud på at hjælpe. Det er det, pengene, butikken får ind, går til.

I 2019 kunne der fra landets Røde Kors butik sendes sammenlagt 6,25 millioner kroner til Røde Kors' katastrofefond og til projekter i Mozambique, Bahamas, Hviderusland og Etiopien og akut nødhjælp til Malawi, Zimbabwe og krigsofre i Yemen.

Derud over er der anvendt omkring 4,4 millioner på genbrug, sociale aktiviteter, ferielejre, julehjælp og på møbellageret på Savsvinget.

145 til årsmøde Onsdag i sidste uge blev der holdt årsmøde i Trommen for de frivillige. 145 var med til en aften, hvor aktivitetsleder Leif B. Johansen præsenterede årets resultater og indsatser og takkede de frivillige for indsatsen.

Aftenen blev krydret med sømandssange fra gruppen Høj Sø - en gruppe, der optræder gratis i Røde Kors sammenhæng, og med fælles spisning i Trommens café Bøf og Bolle.

"Når vi ser ud over de mange frivillige må jeg jo konstatere, at mange efterhånden er godt oppe i alderen. Så jeg vil sige, at vi hele tiden har brug for nye kræfter," siger Leif B. Johansen.