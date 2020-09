Ridepiger vinder DM og hyldes af kronprinsesse Mary

Ud af de 74 startende elevskolehold gik de seks bedste videre til DM-finalen, der blev afholdt over to dage ved det store Equitourstævne hos Helgstrand Academy i Uggerhalne ved Ålborg.

Her skal rytteren på bare 15 minutter lære hesten at kende, inden programmet skal rides for dommeren.

I finalen var det den lokale rideklub i Aalborg, der lagde heste/ponyer til, således at de var fremmede for alle de deltagende finalehold.

"Elevskole-cup'en er et godt og positivt tiltag, som er med til at ryste elevrytterne sammen i klubberne. Det skaber desuden også relationer på tværs af klubberne. Og det var godt at opleve, hvordan de ældste piger var gode til at engagere de yngste elever," udtaler hun.