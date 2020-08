Prideugen sluttede søndag, men mandag eftermiddag topper regnbueflaget fortsat Hørsholms gamle rådhus. Foto: Fred Jacobsen

Regnbue frem for rødt og hvidt: Det er ikke mit flag

Kristendemokraten Stig Grenov mener ikke Pridebevægelsens regnbueflag bør vejre fra toppen af Hørsholms gamle rådhus

Ugebladet Hørsholm - 24. august 2020 Af Fred Jacobsen

I stedet for Dannebrog i rødt og hvidt er det Pridebevægelsens regnbueflag, der lystigt vejrer i vinden fra toppen af det gamle rådhus i Hørsholm.

Der hører det ikke hjemme, mener den tidligere landsformand for Kristendemokraterne, Stig Grenov fra Hørsholm.

Spændt for en vogn Han føler, at han bliver spændt foran en vogn, som han ikke ønsker at blive spændt for.

"Jeg vil til enhver tid kæmpe for, at LGBT (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, red.) har ret og frihed til at tænke, hvad de vil. Men en offentlig myndighed skal ikke flage med et flag, der hører civilsamfundet til. Den spænder borgerne foran en række dagsordenen, som vi ikke er enige om," siger Stig Grenov til Ugebladet.

Han bruger debatten om børns ret til at foretage juridisk kønsskifte som et eksempel. Det er Grenov modstander af, og han mener, at han som borger i Hørsholm bliver taget til indtægt for dette af LGBT's politiske mål ved at bevægelsens regnbueflag topper rådhuset.

Han køber ikke et argumentet om, at kommunen har valgt at flage for Copenhagen Pride ugen, der i øvrigt sluttede søndag 23. august.

"Næ, for skal man så også flage med Greenpeaces flag, fordi man støtter miljøet?," spørger Grenov retorisk, der understreger, at han vil kæmpe for retten til at tænke, tale og tro, som man vil.

"Den ret gælder også Pride. Men Pridebevægelsens flag er ikke mit," lyder det fra kristendemokraten frra Hørsholm.

