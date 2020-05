Det sikringssæt er nu anbragt af Dyrenes Beskyttelse foran slusen og vandfaldet i Stampedammen for stoppe de nyfødte ællinger, der de senere år er blevet dræbt efter at være blevet revet med af strømmen. Foto: Torben H. Rohde.

Redning af svaneunger: Sikring på plads i Stampedammen

For når ungerne kom for tæt på blev de taget af strømmen og 'suget' med ned og videre i vandløbet på den anden side uden chance for at komme tilbage til mor og far, hvis de ikke allerede blev slået ihjel af turen gennem slusen.