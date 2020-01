Redaktøren mener: Et konservativt skud i foden

Fred Jacobsen er redaktør på Ugebladet Hørsholm Foto: Peter Mailand

Forholdet mellem Venstre og Konservative i Hørsholm er køligt. Med sin nytårshilsen bidrager formanden for den konservative vælgerforening til, at sådan bliver det ved med at være i et stykke tid, mener Ugebladets redaktør Fred Jacobsen.

Ugebladet Hørsholm - 16. januar 2020 kl. 07:00 Af Fred Jacobsen

Jeg kan ramme helt ved siden af skiven med denne påstand: Formanden for Hørsholms konservative vælgerforening har endnu ikke talt med sin forholdsvis nyvalgte kollega Stig Brammer i Venstre.

Hvorfor skulle han også det, kan man spørge. Jeg skal heller ikke blande mig i, om formændene for de to store borgerlige partier i byen overhovedet gør det. For eksempel, om der skulle være den ene eller anden opgave, de kunne løse sammen, eller en snak om, hvad der skal til for at hælde noget jord i de grøfter, der igennem årene er gravet imellem dem. Og måske ville en snak have forhindret, at konservative Tomas Dyrbye skyder så hurtig og upræcist fra hoften, som han gør i sin såkaldte nytårshilsen.

Ro i eget hus Efter en kort beskrivelse af, at man i hans hus også har haft ballade, men at alt nu er fryd og gammen, fyrer han, på baggrund af Ugebladets tiltrædelsesinterview med sin Venstre-kollega, løs mod Stig Brammer. I interviewet udtaler Stig Brammer sig om, hvad han ser som sin hovedopgave i formandsrollen, og gør sig tanker om, hvorfor Venstre kommunalpolitisk står svagere i Hørsholm end landspolitisk. I den forbindelse bliver han selvfølgelig bedt om at forholde sig til det notorisk anstrengte forhold til Konservative.

Ikke et mål i sig selv Han svarer: "Samarbejde med Konservative er ikke et mål i sig selv. Det er at få mest mulig indflydelse på samfundet."

Tomas Dyrbyes konklusion lyder: "Med denne udmelding fra den nye formand ved vi, at intet nyt kommer derfra." Og tramper mere rundt i det: "Jeg forstå godt, at en samarbejdende og ordentlig politiker som Annette Wiencken har taget konsekvensen og forladt Venstre." Den lader vi lige stå et øjeblik.

Krummer tæer Der er kræfter i begge partier, der vil hinanden i det daglige kommunalpolitiske arbejde i Hørsholm. Disse konstruktive kræfter må nu have helt hvide tæer af at krumme dem efter denne hurtige konklusion. Alt imens ideologer, høge og andre koldkrigere hygger sig med at konstatere, at grøftegraveriet og markeringen af partierners forskelle kan fortsætte.

Jeg regner ikke den nye Venstre-formand til gruppen af ideologer. Han er snarere en praktiker, der er ved at tage bestik af en voldsom opgave og har en distance til sin forgænger, der - med lignende diplomatisk talent som Tomas Dyrbye udviser i sin såkaldte nytårshilsen - takkede af med at placere sine kommunalbestyrelsesmedlemmer i en høgerede og et dueslag.

