Flere unge og deres forældre kan nu få hjælp af Anonym Ungerådgivning i Hørsholm Kommune. Pressefoto

Rækker hånden ud til unge: Anonym rådgivning udvides

Hørsholm Kommune udvider målgruppen for den anonyme ungerådgivning, så flere unge og deres forældre kan få anonym rådgivning af professionelle psykologer

Ugebladet Hørsholm - 29. april 2020 kl. 15:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kan flere få hjælp. Anonym Ungerådgivning i Hørsholm Kommune er et psykologisk rådgivningstilbud til unge og deres forældre, og dette tilbud har Sundhedsudvalget netop besluttet at udvide målgruppen for. Det betyder, at flere unge og deres forældre kan få anonym rådgivning af professionelle psykologer i Familiehuset.

"Udvidelsen omfatter nu alle 13 til 25årige, som enten er bosat i og/eller har skolegang i Hørsholm Kommune. I praksis betyder det, at yderligere godt 700 unge nu får mulighed for at benytte sig af tilbuddet. Samtalerammen udvides herudover, så det nu er muligt at få op til 10 mod tidligere fem gratis og anonyme samtaler med en psykolog. De unge kan komme med alle former for udfordringer, og kontakten til psykologen sker direkte via sms, mail eller opringning. Samtalerne skræddersyes efter aftale med den unge. Anonym Ungerådgivning tilbyder ligeledes telefonisk rådgivning til forældre og andre, der er tæt på unge," skriver Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Håndsrækning Sundhedsudvalgets formand Svend-Erik Christiansen er glad for udvidelsen og siger:

"Det er fortsat vigtigt at forebygge og afhjælpe mistrivsel blandt de unge, der bor og/eller går i skole i kommunen. Vi ønsker med udvidelsen af tilbuddet til også at omfatte de 13- og 14-årige, at kunne række en hånd ud til endnu flere unge, som oplever udfordringer i hverdagen og som vil kunne profitere af et samtaleforløb i Anonym Ungerådgivning."

Kræver stort mod Psykolog i Familiehuset Kirsten Castella Andersen er klar til at hjælpe de unge og deres forældre. Hun siger siger:

"Vi ved fra mange af de unge, at det kræver både tilløb og stort mod at kontakte Anonym Ungerådgivning. At kunne tilbyde de unge et rum, hvor der er tid og plads til at tale om det, der fylder hos den enkelte, er helt essentielt. At det nu er muligt at tilbyde samtaleforløb med op til 10 samtaler, tror jeg, kommer til at betyde, at unge som bokser med flere forskellige udfordringer i deres liv får lyst til at henvende sig til Anonym Ungerådgivning".

Anonym Ungerådgivning kan kontaktes på telefon 4015 2970 eller via e-mail anonym-ung@horsholm.dk Du kan se mere om tilbuddet på www.ungihørsholm.dk/anonym-ung

jk