Råber vagt i gevær: Nu vil Hørsholm have styr på sine førtidspensionister

"Vi har ingen interesse i at skrue hverken op eller ned for noget, men at tildele ud fra korrekte vurderinger"









Henrik Klitgaard (R)

Vagt i gevær

Baggrunden for, at kommunen nu råber vagt i gevær, er, at kommunens egne udgifter til førtidspension er steget med 11 millioner kroner fra 2016 til 2019. Langt den største del af stigningen skyldes, at kommunen ikke mere får så mange penge retur fra staten i refusion. Dertil kommer, at antallet af førtidspensionister også stiger.

Viceborgmester og formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard, mener ikke, der er tale om en bombe under Hørsholms økonomi. Han mener dog, at der er god grund til at undersøge årsagerne."Det er for at finde ud af, om vi gør det rigtige. Er vores procedurer i orden? Er vi for stramme eller for slappe?", lyder de spørgsmål, undersøgelsen ifølge Klitgaard blandt andet skal finde svar på.

I Hørsholm var der i 2019 ifølge en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet 419 personer på førtidspension. Kommunen ligger dermed i den pænt lave ende over kommuner med førtidspensionister. Andelen af førtidspensionister pr. indbygger i Hørsholm er nemlig næsten det halve af, hvad den er i landsgennemsnittet.

Og selv om der ikke kommer flere til i antal, vil udgifter stige, forklarer arbejdsmarkedschef Peter Juul Andersen.