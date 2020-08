Artiklen: Punjab Village glæder sig over lokal støtte under svær start

Punjab Village glæder sig over lokal støtte under svær start

Derfor var det også med ekstra taknemmelighed og glæde over den lokale støtte, de blev mødt fra folk under den vanskelige begyndelse.

Gode anmeldelser

"Det har virkelig givet os et løft. Heldigvis har vi haft åbent for take-away under corona-nedlukningen, og der har det været en kæmpe hjælp med de mange, der er kommet og har sagt, at de nok skulle støtte os, ligesom de mange gode anmeldelser, vi har fået på Google," fortæller Mohammed Naseem, der er den køkkenansvarlige, og manden bag restaurantens pakistanske og indiske signaturretter fra den nordindiske Punjab-region, herunder den populære butterchicken.

Hans egen anbefaling er 'Lamb Rogen Josh'.