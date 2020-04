Privatskole: Vi glæder os - det bliver fedt

Der er rigtig mange praktiske forhold, der skal nå at falde på plads. Én ting er dog sikkert: Onsdag 15. april er Hørsholm Lille Skole klar til at tage imod elever igen.

"Vi glæder os. Det bliver da fedt at møde børnene igen," lyder det fra skolens leder, Marianne B. Andersen.

Hun er, som mange af hendes kolleger rundt om i landet i gang med at tilrettelægge børnenes tilbagevenden. Men hun siger klart, at det ikke bliver en tilbagevenden til det, der var før.

"Der bliver ikke normal undervisning som før nedlukningen. Vi flytter så at sige nødundervisningen ind i skolen," fortæller Marianne B. Andersen.

En del er ved at falde på plads efter sundhedsmyndighederne tirsdag udsendte vejledninger til og retningslinjer om, hvordan en gradvise åbning kan finde sted, når den enkelte skole er klar til det.

"Det bliver en tilbagevenden for nogle klasser ad gangen, enten at vi begynder med de yngste eller de ældste. Det har vi ikke helt på plads endnu," oplyser skolelederen.

Rum er der nok af, så børnene kan være i dem, ti ad gangen og med to meters afstand.

Har masser af udenomsplads

"Og så skal vi jo have en masse logistik på plads, hvem der skal vaske hænder hvor og hvornår. Når vi er omhyggelige og påpasselige, skal det nok gå. Vi gør vores bedste for at skabe tryghed blandt forældre, personale og børn," forsikrer Marianne B. Andersen.