Kim Normann, formand for ølentusiasterne i Nordsjælland, overrakte ølprisen til Dorte Jørgensen. Foto: Fred Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Prisbelønnet for at nørde i øl: Jamen det må du så smage dig igennem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prisbelønnet for at nørde i øl: Jamen det må du så smage dig igennem

Dalgaard Supermarkeds ølansvarlig Dorte Jørgensen har modtaget ølentusiasternes anerkendelse for at have udviklet Nordsjællands største ølmarked

Ugebladet Hørsholm - 08. september 2020 kl. 18:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For Dorte Jørgensen, ølansvarlig i Dalgaard Supermarkedet i Kongevejscentret, begyndte det hele med vin.

"Jeg var ansat i en vinafdeling og fik at vide, at jeg også skulle have øl. Jamen, det må du så smage dig igennem, tænkte jeg. Vi endte med at gå fra to til 16 hyldemeter øl."

Styrer 305 forskellige øl Dorte Jørgensen har siden smagt sig igennem meget mere end det og bestyrer i dag forretningens ølafdeling, der ifølge Bjarke Christensen, formand for Danske Ølentusiasters Birkerød-afdeling, er Nordsjællands største ølmarked.

305 forskellige øl kan Dorte byde på. Det var blandt andet denne store variation stærkt medvirkende til, at hun lørdag blev hyldet med Danske Ølentusiasters regionale ølpris for Nordsjælland.

Omsætning fordoblet "Jeg kan lide at nørde i det," fortalte en stolt og glad Dorte Jørgensen, da Kim Normann, formand for Danske Ølentusiaster i region Nordsjælland, og formanden for Birkerød-afdelingen, Bjarke Christensen, mødte op med diplom, kontanter og lovprisende ord.

"Du gør en dyd ud af at sætte dig ind i øl og at vejlede kunderne. Beviset på, at du gør det godt, kan vi se ved at omsætningen i din afdeling er blevet fordoblet på kort tid og gør afdelingen til Nordsjællands største ølmarked," sagde Bjarke Christensen blandt andet.

Har deres egen øl Hovedpersonen selv fortæller, at de 305 forskellige øl kommer fra 15-16 forskellige lande. Og at hun lytter til kundernes ønsker.

"Jeg har en øl, som kun to eller tre kunder har ønsket og kommer efter. De har sådan set deres egen øl," fortæller hun og forklarer, hvordan man finder frem ttil den gode øl.

Den med appelsinskiven "Lige som i vinens verden er det duften, afrundetheden i munden og en god eftersmag, man skal gå efter."

Ølentusiasten Dorte Jørgensen er på den måde nået frem til, at en amerikansk brygget hvedeøl med navnet Blue Moon for tiden er hendes favorit.

"Det er den, der skal nyes med en appelsinskive i," afslører prismodtageren, der også kan byde på øl fra Grønland og Færøerne - og at der snart kommer en islandsk af slagsen til sortimentet.

Tilbudt uddannelse "Normalt går prisen til forretningen. Men i dette tilfælde er det en personlig pris," fortæller Kim Normann, formand for de nordsjællandske ølentusiaster.

Og den toppede supermarkedets nye købmand, Lasse Simonsen, med at tilbyde Dorte Jørgensen en ølsommelieruddannelse.

Afbrød ferie Den tog prisvinderen til sig med et kæmpe smil, og tog blomster og diplom og en check på 2.500 kroner med sig på resten af sin sommerferie, som hun afbrød for en stund for at blive hyldet.

Dansk Ølentsiaster uddeler prisen for at fremme kendskabet til dansk produceret øl. Prisen uddeles hvert andet år.

relaterede artikler