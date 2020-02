Premiere: Trommen klar med ny filmklub for Hørsholms unge

Torsdag 6. februar vises de første to af seks film i foråret for 25 kroner

"I Danmark har vi en stærk tradition for filmklubber, og det er for mig helt oplagt, at vi i lighed med filmklubber for voksne og seniorer også har en filmklub for børn og unge. Det har været uhyre positivt at opleve, hvordan både Trommen og Bøf og Bolle har bakket op om den gode ide. Med de i alt seks forestillinger på programmet, håber vi at samle byens unge til gode, fælles filmoplevelser i trygge og hyggelige rammer," udtaler Maj Allin Thorup (K), kommunalbestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand for Ung i Hørsholm i en pressemeddelelse.

Fremtidens kulturbrugere

"Som udvalgsformand synes jeg især, det er godt, at vi har fokus på børn og unge som fremtidens kulturforbrugere. For mig at se er det oplagt, at Ung i Hørsholm og Kulturhuset samarbejder omkring film, men måske også om andre kulturoplevelser. Jeg ønsker, vi kommer til at se flere tilbud til børn og unge. Jeg glæder mig meget over, at der samarbejdes på tværs," udtaler Nadja Hageskov (K), formand for Sports-, fritid- og kulturudvalget videre i pressemeddelelsen.

"Vi har i Kulturhus Trommen fokus på at skabe en profil, der i højere grad inkluderer børn og unge. Jeg er så glad for, at vi indgår i dette fantastiske samarbejde med 'Ung I Hørsholm' og 'Bøf og Bolle' om en børne- og ungdomsfilmklub, hvor vi sammen skaber flere kulturoplevelser for børn og unge i kommunen," supplerer Peter Jønsson, leder af Kulturhus Trommen.

jesl