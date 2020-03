Præst retter ind: Forsvarligt med flere til begravelser

Selv om forsamlingsforbuddet gælder op til ti personer, lukkes det flere ind i Rungsted Kirke ved bisættelser og begravelser. Foto: Arkivfoto

Ugebladet Hørsholm - 24. marts 2020 kl. 12:03 Af Fred Jacobsen

Selv om Hørsholms præster generelt set er kritiske over for Kirkeministeriets beslutning om at lukke flere end ti personer ind til bisættelser og begravelser, vælger flere nu at følge ministeriets regler.

"Jeg har talt med en del mennesker de seneste dage og er nået frem til, at vi godt kan tillade flere end ti i Rungsted Kirke," siger provst Hans-Henrik Nissen til Ugebladet.

Ifølge regeringen må forsamlinger ikke bestå af mere end ti personer på grund af smittefaren.Kirkeministeriet har imidlertid bedt kirkerne om at regne ud, hvor mange personer, der kan være i en kirke, hvor de får fire kvadratmeter hver.

Præsten vurderer "Jeg vil meget nødig stå med den, der er nummer 11 ved en begravelser eller bisættelse. Derfor lukker vi 25 ind, som hver især kan få en kirkebænk for sig selv," fortæller Hans-Henrik Nissen.

Han understreger, at afgørelsen beror på en vurdering fra den enkelte præst og menighedsråd.

Kun ti i Hørsholm Kirke I Hørsholm Kirke ville der være plads til 50 kirkegængere ved en begravelse eller bisættelse, men her er der taget beslutning om maksimalt at lukke ti personer ind.

I Kokkedal Kirke ville der efter ministeriets retningslinjer være plads til 75 - her er det dog besluttet at lukke højst 24 ind.

Reglerne om et bestemt antal kvadratmeter pr. besøgende gælder ikke andre kirkelige handlinger som dåb og vielser - og konfirmationerne er i forvejen udsat til efter pinse.

Man smitter også i kirken Også Hørsholm-bedemanden Christian Uldahl er en kritiker af Kirkeministerts særregel. "Jeg forstår ikke, hvordan man kan træffe en beslutning, som direkte går imod regeringens og myndighedernes beslutning om forebyggelse af smitte og smittekæder. Man smitter ligeså meget i en kirke som f.eks. i en sportshal - måske endda mere, når luften er fuld af tårer," skriver Christian Uldahl i et åbent brev til kirkeminister Joy Mogensen.

"Og jeg forstår da slet ikke, at ministeren som del af regeringen kan være med til dette," siger bedemanden fra Hørsholm til Ugebladet.

Kremering her og nu Ifølge reglerne skal en død bisættes eller begraves senest otte dage efter døden er indtruffet. Man kan dog - med Sundhedsstyrelsens velsignelse - få udsættelse.

Men der er grænser for, hvor længe et lig kan opbevares. Og derfor er den nyeste anbefaling fra myndighederne, at man kremerer kistren med det samme - og så holder en begravelse efterfølgende, når coronakrisen er overstået.