Politirapporten: Redningsaktion, narkofangst og civil tilbageholdelse

Uddrag fra Nordsjællands Politis døgnrapporter fra den forgangne uge

08. juli 2020

REDNINGSAKTION Der var både helikopter i luften, politi på jorden og både i vandet, da meldingen mandag 6. juli gik på, at to mænd var faldet over bord ud for Rungsted Havn. Til alt held kunne den store redningsaktion afblæses igen. For det viste sig, at ingen var kommet noget til. Og de to mænd, man frygtede var faldet i vandet, stod i god behold på havnen og kunne selv fortælle deres historie til politiet. Klokken 9.56 lød meldingen, at to personer muligvis var gået over bord i de høje bølger. Derfor blev der sat alt ind for at redde de to. De viste sig at være en 27-årig mand fra Kokkedal og en 30-årig mand fra Hørsholm. De var taget ud i en jolle i det hårde vejr, men nåede ifølge Nordsjællands Politi selv sikkert i land igen.

URO I Netto på Højengen i Kokkedal kom to mænd søndag 5. juli klokken 17.59 ind og begyndte at råbe ad en medarbejder. Herefter gik de over til medarbejderudgangen, hvor der opstod tumult mellem de to mænd og en anden butiksmedarbejder. Den ene gik efterfølgende ud til en parkeret bil og hentede et bat i bagagerummet. En tredje mand kom til for at skille parterne ad, ligesom en kvinde på stedet også forsøgte at standse tumulten. De to mænd forsvandt derefter fra stedet. Patruljer med hund kørte til stedet for at afsøge området, men de to personer befandt sig ikke længere i nærheden.

Den ene mand beskrives som ca. 190 cm, 20-25 år, mellemøstlig af udseende, skæg på hagen. Iført hvid rullekravetrøje og sorte slimfit bukser. Kørte i en sølvgrå Audi.

BUTIKSTYVERI I Netto på Duevej i Hørsholm stjal en mand og en kvinde søndag 5. juli kl. 16.30 varer og kørte fra stedet i bil. En butiksdetektiv fulgte dog efter dem og kontaktede politiet undervejs. En patrulje kørte efter butiksdetektivens anvisninger, og bilen blev kort efter standset på Grønnegadevej. Her blev de to formodede butikstyve, en 38-årig kvinde fra Frederiksværk og en 34-årig mand fra Vejby, fundet i besiddelse af de stjålne varer, og patruljen sigtede dem derfor for forholdet.

NARKOFANGST Torsdag 2. juli kl. 20.11 blev det anmeldt, at der befandt sig en mand på Rungsted Havns parkeringsplads med en mistænkelig adfærd. En patrulje kørte derfor til stedet, hvor en mand, svarende til beskrivelsen i anmeldelsen, stak af fra sit køretøj, da han så patruljen. De eftersatte ham derfor og fik kort efter indhentet ham. I forbindelse med ransagning af mandens bil, blev der fundet en større mængde kokain, og manden, en 30-årig fra Middelfart, blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videresalg. Han blev ligeledes sigtet for at have kørt bil, selv om han var frakendt førerretten.

TILBAGEHOLDT Torsag 2.juli kl. 15.48 ringede en borger til politiet, at han havde tilbageholdt en knallertkører på Ullerødvej, fordi han mente, knallertens fører fremstod beruset. En patrulje blev sendt til stedet, hvor knallertføreren blev sigtet for spirituskørsel og efterfølgende taget med til blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille.

SPRITKØRSEL En 66-årig mandlig bilist fra Roskilde blev onsdag 1. juli kl. 16.41 standset af en patrulje på Rungstedvej. Her viste et alkometer, at han formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel. Da den 66-årige ikke havde førerret, blev han også sigtet for at køre uden, plus at hans bil blev konfiskeret. Det var nemlig ikke første gang, han kørte bil trods den manglende førerret. Der venter nu svar fra en blodprøve, som skal fastslå mandens eventuelle præcise promille.

SØLVTØJ Der blev stjålet sølvtøj ved et indbrud på Lindevænget i Hørsholm, som er sket onsdag 1. juli mellem kl. 13.30 og 14. Tyven eller tyvene kom ind i huset ved at bryde et vindue op.

INDBRUD Der er stjålet et ukendt antal cigaretter i forbindelse med et indbrud i en kiosk på Ådalsparkvej i Hørsholm. Indbruddet er anmeldt tirsdag 30. juni klokken 05.58. Et vindue blev brudt op, og fra stedet blev der stjålet et ukendt antal cigaretter.