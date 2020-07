Send til din ven. X Artiklen: Politirapporten: Busballade, lampetyve og stoffer i bilen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politirapporten: Busballade, lampetyve og stoffer i bilen

Uddrag fra Nordsjællands Politi fra den forgangne uge

Ugebladet Hørsholm - 15. juli 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

LAMPETYVE En eller flere lampetyve har været på spil i Rungsted og andre steder i Nordsdjælland. Fra en bopæl på Rungsted Strandvej er der mellem søndag 12. juli kl. 20 og mandag 13. juli kl.13 stjålet en udendørs Louis Poulsen-lampe til en værdi af cirka 3.000 kroner. På Gl. Strandvej i Humlebæk er der mellem lørdag 11. juli og søndag 12. juli ligeledes stjålet en udendørs PH-væglampe til 7.000 kr., og på Gammel Strandvej i Espergærde hele fem af slagsen mellem fredag 10. juli og søndag. Nordsjællands Politi udelukker ikke, at det er de samme gerningspersoner, der står bag lampetyverierne.

TUMULT Mandag 13. juli kl. 5.57 blev det anmeldt, at der klokken 5 var opstået tumult i en bus på Blovstrødvej. En mand og en kvinde var steget på bussen og kunne kun betale kontant. Det afviste buschaufføren imidlertid grundet retningslinjerne i relation til covid-19, hvilket gjorde manden og kvinden vrede. Der opstod tumult, hvorunder manden blandt andet tildelte buschaufføren lussinger og et slag i maven, ligesom chaufføren blev frastjålet sin pung. Herefter forlod de to bussen.Der foreligger på tidspunktet for døgnrapportens udgivelse ikke noget signalement af manden og kvinden.

INDBRUD Der blev stjålet sølvtøj, et pas, smykker og spiritus i forbindelse med et indbrud på Peder Oxesvej i Nivå lørdag 11. juli. Tyvgen eller tyvene kom ind i huset ved at bryde et vindue til et soveværelse op.

STOFFER På parkeringspladsen ud for Egedalsvænge i Kokkedal blev der torsdag 9. juli kl. 21.05 fundet en mindre mængde hash i en parkeret bil. Kort efter kom brugeren af bilen, en 23-årig mand fra Kokkedal, til stedet. Han blev sigtet for forholdet.

INDBRUD Der indløb klokken 02.57 anmeldelse om, at der havde været indbrud i en kiosk på Ådalsparkvej i Hørsholm mellem torsdag 9. juli kl. 19 og fredag 10. juli kl. 02.47. Et vindue ind til kiosken blev brudt op, formentlig med et koben, men der blev ikke umiddelbart stjålet noget fra stedet.

SPIRITUSKØRSEL En 59-årig mandlig bilist fra Rungsted Kyst blev onsdag 8. juli kl. 16.20 standset og kontrolleret nær midten af Rungstedvej. Manden fik alkometeret til at slå ud over det tilladte, hvorfor han blev sigtet for spirituskørsel og taget med til udtagning af en blodprøve, der skal fastslå den eventuelle promille.

FÆRDSELSUHELD Onsdag 8. juli kl. 15.25 skete der et færdselsuheld på Isterødvejen imellem Overdrevsvejen og Kirkeltevej. En 45-årig kvindelig bilist fra Gilleleje kørte i nordvestlig retning og overså en forankørende, som holdt stille og ventede på at foretage venstresving ind på en rasteplads. Den forankørende blev derfor skubbet over i modsatte vejbane, hvor en modkørende var nødsaget til at foretage undvigemanøvre ud i grøften for at undgå påkørsel, hvilket også medførte skader på den modkørendes bil. Der blev lukket midlertidigt for trafikken, mens der blev ryddet op på stedet og parterne blev tilset af ambulancerne. Der skete dog umiddelbart ingen større personskade. Klokken 16.11 blev der åbnet for trafikken igen. Den 45-årige kvindelige bilist blev efterfølgende sigtet efter færdselslovens bestemmelser.

Kilde: Nordsjællands Politi

