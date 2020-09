Venstres Anne Ehrenreich fik ikke ørenlyd hos alle byrådskolleger for at flytte flere sager fra administrationens til udvalgsmedlemmernes bord. Foto: Morten Timm

Politikerne skal ikke have flere sager på deres bord

Flertal i kommunalbestyrelsen i Hørsholm afviser at flytte flere sager fra administrativ til politisk afgørelse

04. september 2020

Et flertal i Hørsholms kommunalbestyrelse mener ikke, at politikerne i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) skal have flere sager på deres bord.

Med 14 stemmer mod fire - kun Venstre stemte for deres eget forslag - afviste kommunalbestyrelsen et initiativretsforslag fra Anne Ehrenreich.

For lidt til politikerne Ehrenreich mener, at den delegationsplan, kommunalbestyrelsen har vedtaget lægger for mange sager ud til afgørelse i administrationen uden at politikerne kommer ind over.

Eksempelvis er sager om arealoverførsel, udstykning, arealregulerende ervitutter og kompetencer i forhold til Masteloven lagt ud til administrativ afgørelse i den delegationsplan, alle politikere i kommunalbestyrelsen har vedtaget.

FAKTA

I 'Delegationsplan for Miljø- og Planlægningsudvalgets område' er det på 26 sider beskrevet, hvem der skal orienteres, hvem der kan indstille og hvem der kan beslutte en sag.

De berørte parter er administrationen, det politiske udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Delegeringen refererer til 28 forskellige love. Uønsket fortætning Uddelegeringen har efter Anne Ehrenreichs og Venstre opfattelse medført, at vi som folkevalgte ikke længere har indsigt i og mulighed for at styre ønsket om at undgå uønsket fortætning, og at vi først får kendskab til disse, når borgerne i lokalområdet henvender sig", skriver hun blandt andet i begrundelsen for at stille forslaget.

Venstre-politikeren ville derfor gerne have kommunalbestyrelsen med på at bede administrationen udarbejde et forslag til en revision af delegationsplanen for MPU.

Det ville flertallet dog ikke.

Delegationsplanen for MPU blev senest revideret i juni 2019 og er den, der gælder nu.