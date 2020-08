Rungsted Strandvej ud for nummer 217 blev om aftenen 6. april i 2019 omdannet til et inferno af politi og ambulance efter et bandeopgør, der kostede en 20-årig mand fra Nivå livet.

Politiet har tiltalt otte i sag om skuddrab

En lang efterforskning af skuddrabet på en 20-årig mand fra Nivå på Rungsted Strandvej ud for nummer 217 den 6. april sidste år er nu nået så langt, at Nordsjællands Politi har rejst tiltale mod otte personer.

Det skriver Ekstra Bladet efter at have fået aktindsigt i anklageskriftet.

Af anklageskriftet fremgår det ligeledes, at der var tale om et opgør mellem bandegrupperinger af personer fra Nivå og Kokkedal.

Foruden skydevåben brugte de involverede personer brugte også knive og biler som våben i opgøret, som skabte stor kaos i en stor del af Rungsted, og politiet var massivt til stede for at sikre ro og anholde så mange af de involverede.

De efterfølgende dage oprettede de en mobil politistation på Rungsted Havn for at sikre tryghed.

Umiddelbart efter drabet på den 20-årige, der var sat i forbindelse med Loyal to Familia (LTF), blev to personer anholdt og varetægtsfængslet.

Først et år senere - i april i år - førte politiet efterforskning til anholdelse af yderligere seks personer. Her forsøgte anklagemyndigheden at få dem varetægtsfængslet, men det blev afvist af retten.

Tre dage efter sin død skulle den 20-årige mand fra Nivå have været i retten, tiltalt for at videreføre den forbudte bande, Loyal to Familia.