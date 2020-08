To politipatruljer rykkede mandag eftermiddag ud til Circle K på Usserød Kongevej efter der meldt om uro mellem nogle mænd.

Politi stoppede ballade på tankstation

To politipatruljer ankom mandag eftermiddag til Circle K på Usserød Kongevej, efter der kl. 16.12 var kommet en anmeldelse om uro og uorden mellem nogle mænd på tankstationen.

Meldingen gik på, at to personer var kommet at toppes, og der blev udvist en truende adfærd.