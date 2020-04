Plads til 250 borgere: Inviterer til online-borgermøde om Kokkedal Stationsområde

De input og dine idéer at udvikle området vil Hørsholm Kommune meget gerne modtage, men grundet de aktuelle coronarestriktioner er et traditionelt borgermøde ikke muligt.

"Kokkedal Station - og området omkring stationen - er et sted, hvor mange borgere har deres daglige gang. Derfor forventer jeg også, at der vil være stor interesse for projektet, både på Borgerlab og på borgermødet," siger Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget i en pressemeddelelse.