Se billedserie Peter Sæbye mener ikke, at man kan stole på det nye parkeringssystem i Hørsholm Midtpunkt. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Parkeringskameraer svigtede i Midtpunkt: Ægtepars bil holdt parkeret to gange på samme tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parkeringskameraer svigtede i Midtpunkt: Ægtepars bil holdt parkeret to gange på samme tid

Elsebeth og Peter Sæbye fik dobbelt p-afgift for deres bil, selv om de var kørt ud fra p-området i Hørsholm Midtpunkt. P-selskabet City Parkering beklager situationen

Ugebladet Hørsholm - 29. januar 2020 kl. 10:24 Af Morten Timm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Vi skal ikke parkere i Hørsholm Midtpunkt mere. Vi stoler ikke på det nye parkeringssystem." Sådan lyder det fra Elsebeth og Peter Sæbye fra Kokkedal efter de i forleden oplevede, at deres bils nummerplade ikke blev registreret to ud af fire gange, de kørte ud fra centrets parkeringsområde ved Usserød Kongevej. Tilgengæld figurerede deres bil som om den holdt parkeret to gange på samme tid - og det var også på et tidspunkt, hvor den stod hjemme i carporten i Kokkedal. Til at fuldende oplevelsen modtog parret dagen efter to parkeringsbetalinger fra Easypark på henholdsvis 829 kroner og 899 kroner. "Jeg kommer i Hørsholm Midtpunkt flere gange om ugen og har handlet her fast gennem mange år. Det er et helt bevidst valg fra min side at støtte de lokale butikker. Derfor er det ærgerligt, at der nu skal være et system, som kan skabe tvivl om, at man nu er kørt ud fra parkeringen og dermed usikkerhed om man får en regning," siger Elsebeth Sæbye til Ugebladet.

Forsøgte at annullere Det var 15. januar, at Hørsholm Midtpunkt indførte nye parkeringsregler med to timers fri parkering og kamara-aflæsning af nummerpladerne ved ind- og udkørsel. Lørdag 18. januar parkerede Elsebeth Sæbye ved 13-tiden ud for Midtpunkt ved Usserød Kongevej. Via Easypark-app'en fik hendes mand en besked om, at bilen nu var parkeret ved Hørsholm Midtpunkt, og den oplysning gav han videre til sin kone. Før de to 'gratis' timer var gået, kørte Elsebeth Sæbye ud fra p-pladsen. Hun kontaktede dernæst sin mand for at høre, om bilens parkering var afmeldt hos Easypark, men det var den ikke. Det fik Elsebeth Sæbye til at køre ind på parkeringspladsen igen for at blive registreret påny, men heller ikke, da hun kørte ud igen, havde kameraet tilsyneladende noteret det. Nu var der lige pludselig to aktive parkeringer. Det fik hende til at tage turen ind på p-pladsen en tredje gang og så ud igen. Denne gang fangede kameraet bilen på vej ud. Hun foretog derefter en fjerde indkørsel for at prøve at annullere parkeringsregistreringen via automaten ved centrets indgang. Her fik hun besked på, at der ikke var nogen registrerede parkering, hvilket hun fik en kvittering på. Alligevel lå der en samlet opkrævning fra Easypark på 1.728 kroner til dem.

Må parkere andre steder Alligevel lå der en samlet opkrævning fra Easypark på 1.728 kroner til dem. Selv om Easypark efterfølgende har annulleret afgiften og beklaget, føler Elsebeth Sæbye sig ikke tryg ved systemet, at hun tør parkere der igen. "Jeg må finde andre steder at holde, for jeg vil gerne støtte butikkerne," siger Elsebeth Sæbye, der slet ikke forstår, at centrets har indført p-systemet, for de har aldrig før haft problemer med at få en parkeringsplads ved Hørsholm Midtpunkt.

Direktør beklager Claes Jakobsen, administrerende direktør hos City Parkeringssystemer 'Autopark', er ked af den oplevelse, som ægteparret har haft og beklager også situationen overfor dem. "Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag, og hvad der præcist er sket. Selvfølgelig er der teknik, der skal gå op, og vi har foretaget småjusteringer af kameraer og udstyr, så det passer med det kørselsmønster kunderne har. Fx. er der nogle, der jo kører rundt på p-pladsen ud mod Usserød Kongevej for at lede efter en plads og dermed passerer de kameraerne flere gange. Andre bakker ud ad indkørslen," forklarer Claes Jakobsen. Han understreger, at det er et system, som benyttes mange andre steder og uden problemer. Som omtalt i den aktuelle sag vil han godt forsikrer, at det aldrig kommer til at koste noget for bilisten, hvis de ikke ’fanges’ på kameraet. "Hvis vi ikke har et foto af både ind- og udkørsel vil der aldrig komme gebyr og afgift på. Så vil vi altid lukke den med 0 kroner for kunden," fastslår Claes Jacobsen overfor Ugebladet og tilføjer, at man døgnet rundt kan kontakte Autopark, hvis der skulle opstå noget. Ifølge direktøren for City Parkeringsystemer 'Autopark' har de kun oplevet få problemer i Hørsholm Midtpunkt, men de har haft en del henvendelser fra borgere, der ønsker mere information om systemet.

relaterede artikler

Bag om: De styrer driften af Hørsholm Midtpunkt 13. januar 2020 kl. 09:00