På kursus i social færdighedstræning: Nu hader jeg mig selv lidt mindre

Åstedet i Hørsholm tilbyder som noget nyt kurser i social færdighedstræning, og Ugebladet har talt med tre begejstrede deltagere fra det første kursus

Ugebladet Hørsholm - 29. februar 2020 kl. 09:00 Af Morten Timm

Sociale færdigheder og kontakten mellem mennesker er noget, der volder store udfordringer for mange. Det står ikke på skemaet i folkeskolen, og det er heller ikke et fag, du kan tage på aftenskole eller lære på nettet.

Det gør Åstedet - det socialpsykiatriske center på Gutfeldtsvej i Hørsholm - nu noget ved. Som noget nyt arrangerer de et kursusforløb i social færdighedstræning. Det er som udgangspunkt et tilbud til sårbare personer, men alle kan tilmelde sig.

Det første blev afsluttet i slutningen af 2019, og Ugebladet har mødt tre af deltagerne sammen med Åstedets undervisere.

Som et frirum En af de vigtige opdagelser for deltagerne har været at finde ud af, at de faktisk ikke står alene med udfordringen i at begå sig i sociale sammenhænge.

"At møde og tale med andre mennesker, der oplever det på samme måde, bliver til et frirum, fortæller 33-årige Morten Wallentin Wadt fra Hørsholm.

"Det har været fantastisk at opleve den tryghed i gruppen og at ens tanker bliver rummet. For alle kæmper nok med dårligt selvværd på en eller anden måde," siger han og beskriver det selv hudløst ærligt med ordene:

"Nu hader jeg mig selv lidt mindre..."

Han tilføjer: "Når jeg har det bedre mig selv, har jeg det også bedre med andre".

Birte Andreasen, 46 år, er efter en hjerneblødning blevet meget isoleret i sit liv, men hun har fået en ny god ven på kurset.

"Selv om vi har forskellige diagnoser og udfordringer, så føler man sig på lige fod, når man sidder i det samme rum. Og den lighed og åbenhed gør enormt meget ved én som menneske," fortæller Birte Andreasen.

Hjælper hinanden Åstedets kursus i social færdighedstræning løber over ni måneder, hvor de i alt 16 deltagere - fordelt på tre hold - har mødtes en gang om ugen i 1½ time. Forløbet er opdelt i fire moduler med temaer som "Bliv bedre til at føre samtaler" og "løsning af konflikter" og foregår både med rollespil, dialog og almindelig undervisning.

Til hver gruppe er der tilknyttet en vejleder fra Åstedet, som faciliterer møderne og indleder temaerne, men det er meget op til deltagerne selv og dialogen i gruppen.

"Det er selvfølgelig vigtigt at få etableret en tillid mellem deltagerne, og dernæst handler det om at at hjælpe deltagerne til at hjælpe hinanden og sig selv ud fra de forskellige emner, vi tager op," oplyser Tom Brander fra Åstedet.

Stopper negativ dialog Maria Larsen, 38 år, har gennem sit liv oplevet at være i konflikter med andre, fordi hun i mange tilfælde har misforstået situationen eller det, den anden person sagde.

"Nu ved jeg, hvad jeg skal kigge på og lægge mærke til for at finde ud, hvad andre folk tænker. Det har været en god empatisk træning," siger hun til Ugebladet.

Og måske allervigtigst; Det har stoppet den negative dialog, hun har haft i hovedet om sig selv, når det sociale samspil har voldt hende problemer.

"Jeg har lært, at der jo kan være 20 forskellige grunde til, at person ikke lige vil tale med én - og det absolut ikke er fordi, de ikke kan lide mig," tilføjer Maria, der i gruppen har været glad for at kunne læsse af, så det netop ikke fylder så meget i hendes tanker.

Håndtering af medicin Kurset i social færdighedstræning (SFT) er i regi af Socialstyrelsen tænkt som et tilbud til sårbare borgere, der gerne vil have bedre sociale kompetencer til at begå sig med andre mennesker, hvad enten det er i familien, på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet.Deltagerne deles op i grupper á max otte personer, hver gruppe har tilknyttet to vejledere/gruppetrænere, der afholder møderne.Kursusforløbet er planlagt over ni måneder (36 gange), hvor man mødes en gang om ugen á 1½ times varighed.Kurset er opdelt i fire moduler med følgende overordnede temaer: Ren YES-følelse Ved hver kursustime har de indledt med at fortælle hinanden om deres humør på en skala fra 1 til 10, og de har hver eneste gang oplevet, at humøret er steget en eller to skala­trin efter samværet i gruppen.

"Man får sådan en YES-følelse af det, og når vi går derfra er alles dag blevet en bedre dag," fortæller de tre deltagere samstemmigt og er enige om, at det udover en bedre hverdag giver mere overskud og lyst til at hjælpe hinanden.

Derfor er der efter det ni måneders lange kursusforløb oprettet en støttegruppe, hvor deltagerne nu mødes en gang om måneden for at vedligeholde deres nye sociale færdigheder. Åstedet sætter i marts gang i det næste kursus i social færdighedstræning.