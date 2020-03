Matas i Midtpunkt åbnede kl. 10, men lukkede igen senere. Butikken havde ikke andet håndsprit end den dunk, kunderne kunne spritte sig af med, som Beate Müller gør her. Foto: Fred Jacobsen

På jagt efter håndsprit: Butikkerne må lære at rationere

Forståelse for restriktionerne, men utilfredshed at det er så svært at få fat i håndsprit

Ugebladet Hørsholm - 18. marts 2020 kl. 16:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er overordnet set forståelse for de butiks- og centerlukninger, der finder sted lige nu og skal være med til at forhindre coronavirussen i at sprede sig yderligere.

Og som blandt andet har lukket Hørsholm Midtpunkt undtaget Superbrugsen, Irma og i første omgang Matas, som dog senere på formiddagen også lukkede.

Forståelsen rækker dog ikke til at acceptere, at det skal være så umuligt at få fat i den håndsprit, som alle siger vi skal bruge rigeligt af.

Én flaske pr. person "Jeg forstår ikke, at butikkerne ikke begynder at rationere håndsprit. I stedet for at udlevere de mængder, folk vil købe, bør butikkerne sige: kun én flaske pr. person. Jeg har nu i ti dage forgæves forsøgt at få fat i håndsprit. Og vi hører til den udsatte gruppe," lød det fra Beate Müller, som Ugebladet mødte ud for Matas i det ellers lukkede indkøbscenter Hørsholm Midtpunkt.

Hverken i Superbrugsen eller i Matas kunne du få håndsprit, og apoteket skriver ved indgangen, at der er udsolgt, men at der er forsyninger på vej.

Handsker mod virus Villy Greve har iført sig et par lune læderhandsker for at sænke smitterisikoen og tager derfor trygt ud for at købe ind.

Villy Berge har for en sikkerheds skyld taget handsker på, da han var i Midtpunkt for at købe ind. Foto: Fred Jacobsen



"Jeg har egentlig ingen problemer, når bare jeg følger reglerne," lyder det fra Villy Berge, der havde købt varer i Superbrugsen.

"Men vi har da overvejet at købe dagligvarer ind via nettet," tilføjer Villy Berge.

Svært for de selvstændige Karl Ove Jørgensen, tidligere indehaver af Vinspecialisten i Hørsholm Midtpunkt, tænker meget på de selvstændigt erhervsdrivense.

"Det er ikke sjovt at være selvstændig lige nu," siger Karl Ove Jørgensen, der havde sin butik i centret fra begyndelsen i 1972 og solgte den for nogle år siden.

Karl Ove Jørgensen, tidligere indehaver af Vinspecialisten i Midtpunkt, tænker meget på de selvstændiges vanskelige situation lige nu. Foto: Fred Jacobsen



"Jeg er også glad for, at det ikke er nu jeg skal sælge, tilføjer han, før han fortsætter sin indkøbstur i centret.

